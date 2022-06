C'è una giovane esordiente che vince tutto, poker da sogno ai Regionali giovanili di nuoto

Poker da sogno per Giulia Dogother che ai Campionati Regionali andati in scena domenica a Carpi si mette al collo 4 medaglie d’oro in altrettante gare individuali. L’atleta Esordiente B del Garden Sporting Center non ha avuto rivali nei 50 delfino, 100 e 200 dorso, 200 misti; quattro prove esaltanti il giovanissimo talento cresciuto proprio nella vasca di via Euterpe con gli insegnamenti di Giorgia Sabatino prima e Davide Delucca attualmente.

“Un risultato straordinario – commentano i tecnici della Polisportiva – che conferma la crescita esponenziale non solo dei singoli talenti ma di tutta la nostra scuola nuoto, sempre più protagonista in competizioni prestigiose dove anni fa eravamo solo spettatori”.

Buonissime anche le prestazioni degli altri componenti della squadra Garden: Pierfrancesco Rinaldi ottimo 4° a pochi decimi dal podio nei 50 e 100 farfalla, Sveva Righetti finalista in ben 4 gare: 100-200 stile libero,100 dorso e 100 farfalla a sottolineare la sua grande eccletticità. A completare le ottime notizie dalla trasferta di Carpi ci sono la finale individuale di Thiago Casanova e Riccardo Zanotti e quella nelle staffette di Giulia Maioli, Miranda Renzi e Matilde Gardini.