Il Golden Club Rimini brilla nel 67° Cross del Campaccio, conquistata una medaglia d'argento

La trasferta del Golden Club a San Giorgio su Legnano (Milano) ha fornito indicazioni positive sul lavoro tecnico svolto dal club biancorosso in preparazione dei Campionati Italiani di corsa campestre in programma a Cassino il 9 e 10 marzo. I Golden Boy, su un percorso infangato, reso ancor più impegnativo dagli ostacoli artificiali hanno evidenziato grinta, determinazione e grande spirito squadra.

Esordienti: Federico Santi (classe 2014) con una condotta di gara entusiasmante è stato sorpassato nel finale da Pietro Gosatti (classe 2013) di Sondrio primo in 2’ 32”, Santi secondo in 2’35” e terzo Samuele Allegra (classe 2013) 2’38”. Nella stessa gara 47° Maycol Schiaratura.

Cadetti: Francesco Tamagnini sui 2500 metri è giunto 16° in 9’ 18”, primo della Emilia Romagna, seguono: 51° Ernesto Grossi in 9’ 51”, 93° Stefano Durante in 10’ 38” e 134° Tommaso Santi 11’ 43”.

Allievi: Pietro Lami, sui 4 chilometri, è arrivato 58° con un crono di 14’ 28”.

Junior: Brayan Schiaratura, all’esordio nella categoria, si è classificato 14° coprendo i 6 chilometri in 20’ 34” mentre il compagno di colori Alessandro Salvatori si è piazzato 17° in 20’ 42”. Infine nella gara Senior/Promesse Saverio Montanari nella doppia veste di atleta-tecnico ha chiuso i 10 chilometri in 44’ 20”.

Per i biancorossi correre il Campaccio, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno nel panorama dell’atletica mondiale, con una partecipazione di 1800 atleti tra cui alcuni dei migliori specialisti azzurri e mondiali della corsa sui prati è stata una esperienza importante. Domenica la squadra corse del Golden sarà impegnata a Cesena nella 1^ tappa del Campionato Regionale di Società di cross.