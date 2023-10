Gp d’Australia, Marco Bezzecchi stacca l’accesso diretto alla Q2 al termine delle libere

Al Gp d’Australia che si corre questo fine settimana a Phillip Island, Marco Bezzecchi stacca l’accesso diretto alla Q2 al termine delle libere del pomeriggio grazie al sesto tempo assoluto. Più in difficoltà invece Luca Marini, 19esimo al termine del secondo turno. Subito a suo agio in sella alla Ducati Desmosedici GP, Marco, ancora in fase di recupero dall’infortunio alla clavicola, ferma il cronometro a 1'28.368, tempo sul giro che vale la sesta piazza.

Gap più sensibile per Luca, anche lui alle prese con una condizione fisica non perfetta dopo l’intervento alla clavicola, e capace di un miglior giro di 1'29.164. Come da nuovo schedule - causa previsioni meteo avverse per la giornata di domenica, con rovesci e forti raffiche di vento – il Gp d’Australia si correrà domani alle 03.10 pm local time mentre la Sprint è spostata a domenica alle 02.00 pm.

Questo il commento di Marco Bezzecchi: "In generale oggi è andata bene, fatico nei cambi di direzione, a livello della spalla intendo. Sulla moto ci sono alcuni aspetti da migliorare, in alcuni tratti è molto nervosa, ma in generale le sensazioni sono positive. Anche a livello di guida posso fare uno step. Il cambio di schedule non è male, in primis per la nostra sicurezza e anche lo spettacolo. Domani sicuramente sarò meno stanco di domenica e questo sulla lunga distanza potrà essere un’agevolazione".

Bastianini ottavo

I piloti del Ducati Lenovo Team Enea Bastianini e Francesco Bagnaia hanno chiuso il venerdì del GP d’Australia a Phillip Island rispettivamente con l’ottavo e undicesimo tempo. Bastianini, rientrato la scorsa settimana dopo l’infortunio di Barcellona, ha compiuto ulteriori progressi con la sua Desmosedici GP, conquistando l’accesso diretto alla Q2 grazie all’ottavo miglior tempo in 1:28.453 ottenuto al 21esimo dei 23 giri compiuti questo pomeriggio. Bagnaia non è invece riuscito ad andare oltre l’undicesimo tempo in 1:28.642, mancando di una sola posizione il passaggio diretto alla Q2. Pecco dovrà quindi prender parte anche alla Q1 domani mattina.

Enea Bastianini racconta: “Siamo migliorati un po’ rispetto a questa mattina e in generale è stato un buon venerdì. All’inizio con la gomma media nuova non avevo un buon feeling, ma dopo essere entrata in temperatura ha cominciato a lavorare meglio. Il mio primo time attack non è andato benissimo perché ancora non avevo fiducia con la soft, mentre invece nel secondo tentativo sono riuscito a segnare un buon tempo. Domani dovremo già affrontare il GP a causa del brutto tempo previsto per domenica. Credo di non essere ancora del tutto pronto, perciò non so che gara aspettarmi, anche se siamo veloci. Dobbiamo migliorare nel secondo settore dove sono più lento rispetto agli altri piloti Ducati. Speriamo di riuscire a risolvere soprattutto questo aspetto domani mattina”.