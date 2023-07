Gradino più alto del podio per Manuel Cunti agli europei master games di karate

Medaglia d'oro agli europei master games di karate per Manuel Cunti che, nella competizione combattimento libero, ha conquistato il gradino più alto del podio. L’atleta riminese del Centro Karate Riccione ha partecipato in rappresentanza con la nazionale italiana master col supporto del tecnico Roberto Corbelli e del maestro Vito Mininni. Quest'ultimo si è detto pienamente soddisfatto precisando che il lavoro e la costanza pagano e l’affiatamento tra il tecnico e l’atleta sono alla base di tutti i risultati compreso il raggiungimento di questo titolo europeo. Il Centro Karate Riccione ancora una volta ha dimostrato di portare i propri atleti ad altissimi livelli, partendo dalle categorie cadetti, juniores, seniores fino ad arrivare alla categoria master, sia nelle competizioni di Kata (tecniche) sia in quelle del kumite (combattimento). Il presidente Moreno Villa del CKR Riccione è orgoglioso dei suoi ragazzi sottolineando che vedere atleti come Manuel Cunti che con la sua passione, determinazione e sacrificio che mette negli allenamenti, premia lo sforzo della società e di tutti i tecnici.