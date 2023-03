Gran Fondo Riccione: intensa vigilia per gli appassionati dello sport delle due ruote

Ottanta ciclisti hanno preso il via sabato pomeriggio alla prima edizione de La Perla Verde Gravel di Riccione, evento Gravel organizzata dall'associazione Eurobike Riccione con la consulenza tecnica Go Solo Asdpresieduta da Luca Masini che ha tracciato i tre percorsi e inserito nel programma della ventunesima edizione della Gran Fondo Riccione che prenderà il via domani mattina alle ore 8:00.

"Ho tracciato tre percorsi di lunghezza diversa e difficoltà altimetrica che va dai 500 metri del corto (45 chilometri) e medio (sessanta chilometri), ai novecento metri del percorso lungo (ottantacinque chilometri). I partecipanti pedaleranno su tratti di strada sterrata - afferma Luca Masini - la ciclabile che sorge lungo il Fiume Conca e strade secondarie. Questo offrirà l'opportunità ai partecipanti di divertirsi insieme ad amici e compagni di squadra, pedalando senza l'assillo del cronometro e fermandosi ai due ristori dislocati presso il Caffè Centrale di San Giovanni in Marignano e Via Panoramica a Gabicce Monte. Mentre il ristoro finale è offerta dall'azienda riccionese Luvirie. Ogni ciclista ha precedentemente scaricato sul proprio device la traccia dei percorsi e riesce così a pedalare anche da solo. Un'iniziativa che ha superato le più rosee previsioni visto l'elevato numero di partecipanti e a mio avviso ha bisogno di una continuità organizzativa per consolidarsi".

La Gran Fondo Riccione sostiene il ciclismo giovanile. Tra le finalità organizzative dell'evento riccionese anche il sostegno dell'attività della formazione allievi Eurobike Riccione. Sempre oggi pomeriggio in una traversa adiacente a Viale Ceccarini si è svolta una prova di abilità riservata alle categorie giovanissimi e organizzata dall'associazione Bicifestival di Riccione.

Gran Fondo Riccione. Cinquecento sono gli iscritti alla ventunesima edizione della Gran Fondo, che nasce nel 1999 grazie alla passione di Valeriano Pesaresi. Nel 2018 si è svolta la ventesima edizione e dopo cinque anni di attesa l'evento è tornato in calendario e si tiene sotto l'egida di Acsi Ciclismo.

Domani mattina alle ore 8:00 il serpentone multicolore prenderà il via da Viale Ceccarini, l'arrivo è invece posto a Oltremare - Aquafan dopo 99,3 chilometri. Al via in qualità di ospiti, la campionessa toscana Fabiana Luperinie ex ciclista vincitrice di cinque Giri d'Italia, tre Tour de France, un Tour de l'Aude. Davide Cassani ex professionista, commissario tecnico nazionale italiana e presidente di APT Emilia Romagna e Alessandro Petacchi, Alejet, vincitore di numerose tappe ai Giri e gare.

Luperini, Cassani, Petacchi e Piotr Ugrumov ex professionista russo hanno dato vita in serata al talk Salite e Volate il Grande Ciclismo a Riccione moderato da Gianluca Giardini.