Gran Galà di Natale a Riccione: lo show con i campioni del mondo di pattinaggio

Torna a Riccione, in occasione del Natale, il grande spettacolo sulle rotelle: il Pattinaggio Riccione organizza uno spettacolo come nella migliore tradizione della società: più di 250 atleti pattinatori si esibiranno al Playhall di viale Carpi, giovedì 21 dicembre alle ore 20, in uno spettacolo d'eccezione quest'anno ispirato alla coinvolgente storia della "bambola viaggiatrice" di Kafka. Un viaggio intorno al mondo, alla scoperta di popoli e paesi lontani.

Ospiti illustri della serata i grandi campioni del pattinaggio mondiale: scenderanno in pista la campionessa mondiale di pattinaggio artistico Rebecca Tarlazzi, una leggenda delle rotelle, reduce dall'ultima vittoria in Colombia lo scorso settembre. Rebecca Tarlazzi è stata per sedici volte campionessa del mondo di pattinaggio, di cui dieci in coppia prima con Alessandro Amadesi e poi con Luca Lucaroni. Per 7 volte è diventata regina d’Europa, due volte ha vinto l’oro ai World Games. Ha vinto il primo mondiale a 13 anni in Nuova Zelanda e quest'anno, ventiquattrenne, annuncia il suo ritiro dalle competizioni agonistiche. Rebecca è stata candidata alla cittadinanza onoraria di Riccione, per la sua amicizia con la città e il Pattinaggio Riccione.

In pista anche la coppia danza Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso, campioni mondiali 2023 in Colombia: Roberta e Gherardo hanno conquistato per la prima volta in carriera l’oro nella categoria senior, con un riscontro galattico in termini di punteggio. Doppio successo per Roberta Sasso campionessa mondiale 2023 nella difficilissima disciplina di solo dance. Gherardo Altieri Degrassi classe 2004, si è laureato campione europeo e del mondo sia in solo dance che in coppia danza categoria juniores già due volte negli ultimi due anni. Pattina con la talentuosa Roberta Sasso, già campionessa mondiale junior di solo dance – dell’Invikta Stake Modena. Gherardo risiede a Monfalcone mentre Roberta a Modena: oggi si allenano a Bologna, dove hanno iniziato il percorso universitario.

Ospiti affezionati i ragazzi di Cuore21Centro21 di Riccione che si esibiranno nelle loro celebri performance: apriranno la serata con il calore che solo loro possono trasmettere al pubblico.

Gran Galà di Natale sulle rotelle, lo show con i campioni mondiali di pattinaggio giovedì 21 dicembre 2023 ore 20, Playhall Riccione. Organizzato da Pattinaggio Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione. È attivo il sistema di prenotazione presso il Pattinodromo di Riccione tutti i giorni dalle 15,30 alle 19, con richiesta di un contributo minimo. I proventi della serata saranno devoluti all'associazione Centro21.