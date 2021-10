Grand Prix Truck, il "pianeta" camion al Misano World Circuit

Torna il Grand Prix Truck a Misano World Circuit. Sabato 16 e domenica 17 ottobre sarà di nuovo protagonista il grande happening dedicato ai truck con le gare in pista, l’area commerciale e l’adunata dei camion decorati. Da 28 anni l’evento rappresenta l’unica tappa italiana dello spettacolare FIA European Truck Racing Championship. La capienza del circuito in occasione dell’evento sarà di 7.000 ingressi quotidiani. Sarà quindi possibile accedere, per i possessori dei biglietti, nell’area commerciale del paddock, alle quattro tribune coperte, nelle aree a centro pista, sulle terrazze e la nuova MWC Square. Il FIA European Truck Racing Championship s’è avviato a metà giugno in Ungheria e terminerà la stagione proprio a Misano World Circuit per decretare il campione europeo.

Nelle gare del 3 e 4 ottobre a Jarama il 33enne ungherese Norbert Kiss ha consolidato la sua leadership e nelle quattro gare in programma a Misano dovrà difendersi dagli ultimi assalti degli inseguitori, il tedesco Sascha Lenz e Adam Lacko dalla Repubblica Ceca. Kiss è alla caccia del suo terzo campionato europeo dopo quelli vinti nel 2014 e 2015. C’è per vedere all’opera Aliyyah Koloc, 17enne pilota originaria delle Seychelles e in pista con il team Buggyra Zero Mileage Racing; si aggiunge quindi alla tedesca Steffi Halm, ormai da tempo protagonista in pista nel FIA European Truck Racing Championship. Al Grand Prix Truck tornerà anche l’attesissimo raduno dei camion decorati. Le norme di contenimento dei contagi da Covid-19 impongono delle restrizioni e quest’anno i partecipanti, nonostante le tantissime richieste, saranno limitati ad una settantina, posizionati all’interno del Villaggio commerciale del Paddock 2. Si aggiungerà l’esposizione di camion storici e in pista lo spettacolo degli stuntmen coi camion e le auto della Scuola di Polizia di Mirabilandia.

Il paddock ospiterà come da tradizione un’area espositiva dedicata ai grandi brand della filiera. Iveco parteciperà al Gran Prix Truck di Misano con un’edizione speciale dell’Iveco S-Way, che verrà presentata alla stampa il 16 ottobre alle ore 11.00 presso lo stand Iveco. Rossi Veicoli, in partnership con Ford Trucks Italia parteciperà alla manifestazione con un corner espositivo per scoprire la nuova gamma Ford Trucks, tra cui il nuovo F-MAX Blackline Edition. Domenica è in programma un’esibizione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Gubbio. A differenza delle altre specializzazioni dell’esercito italiano i Bersaglieri, oltre ad indossare un particolare cappello “Vaira” corredato di piume di gallo cedrone, marciano e corrono. La loro musica risulta sempre brillante e coinvolgente. Musica che viene suonata fin dal 1936 a passo di corsa da una Fanfara dotata di soli strumenti a fiato, in particolare da ottoni.

La fanfara bersaglieri Gubbio ‘Colonnello Renzo Reggianini’ è piuttosto giovane, ma assai famosa e richiesta; nasce nel 2018, in forza all'associazione bersaglieri sezione di Gubbio ed è costituta da ex bersaglieri, veterani, giovani, diplomati e musicisti professionisti e simpatizzanti uniti sotto un unico grido: urrà. Trasportare Oggi e Vado e Torno con il loro brand evenT sono i media partner della kermesse romagnola presso il Misano World Circuit. Nell’ambito di questo importante ruolo le due testate hanno organizzato alcune coinvolgenti iniziative, oltre ad occuparsi della promozione dell’evento attraverso i propri canali di comunicazione. Workshop “Dal diesel al biogas il passo è breve”. Presso lo stand Iveco e con la partecipazione di Vulcangas, un incontro dedicato a conoscere le nuove tecnologie e i carburanti alternativi che in futuro potranno entrare nel mondo del Truck racing.

Formula truck. L’unica trasmissione in Italia che si occupa dell'intero Campionato europeo dei truck. Dopo le prime tre puntate in studio in cui sono state commentate le gare dell’Hungaroring, Most, Zolder, Le Mans e Jarama, la troupe di Formula Truck arriva a Misano dove girerà le ultime due puntate della serie direttamente dal circuito, facendo vivere agli spettatori l’atmosfera della pista e dei paddock con riprese spettacolari, interviste e curiosità del backstage. Un inserto sulle due testate media partner, curato da Alberto Gimmelli e distribuito anche tramite QRCode col biglietto d’ingresso, racconterà la storia del circuito, il calendario 2021 e il profilo dei piloti e dei team in gara.