Torna il Grand Prix Truck, pronto ad accogliere la community dei camionisti e la filiera dell’autotrasporto

Il conto alla rovescia sta per terminare, nel weekend torna a Misano World Circuit il Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck che darà il via alla stagione 2024 del Goodyear Fia European Truck Racing Championship. Il grande parco dei motori è pronto ad accogliere la community dei camionisti e la filiera dell’autotrasporto per una due giorni che, oltre alle gare, proporrà test drive, una ricca area espositiva dove poter vedere dal vivo le novità del settore, lo spettacolare raduno del camion decorati e il corner dedicato ai camion storici.

Line up agguerrita

Misano World Circuit ospiterà le prime 4 delle 28 gare stagionali, suddivise in 7 round, del Goodyear FIA European Truck Racing Championship, il campionato che vede scendere in pista i veloci camion da corsa. La line up 2024 vede al via i migliori piloti e team d’Europa, che daranno vita ad un campionato quantomai agguerrito. A guidare la carica è il cinque volte campione e dominatore delle ultime tre stagioni Norbert Kiss, che proverà ad eguagliare il numero di titoli di Jochen Hahn, determinato a riconquistare la corona del campionato. Occhi puntati anche su Sascha Lenz, terzo lo scorso anno e pronto a dare del filo da torcere agli avversari.

Le ultime novità della gamma

TotalEnergies sarà, per il secondo anno consecutivo, title sponsor dell’evento con il prestigioso marchio Rubia Engine Oil. La kermesse di Misano sarà l'occasione per presentare le ultime novità della gamma di lubrificanti Rubia Optima, che si arricchisce di due nuovi lubrificanti “Xtra Fuel Economy” di ultimissima generazione, Rubia Optima 4100 XFE 5W-30 e Rubia Optima 5100 XFE 5W-20, formulati a bassa viscosità Hths per consentire eccezionali performance di risparmio carburante e al contempo ridurre le emissioni di CO₂.

La gamma Rubia Optima vanta oltre 200 omologazioni rilasciate dai principali Costruttori di Veicoli Pesanti (OEM), soddisfa i più recenti standard del settore e offre vantaggi significativi, proteggendo sia i motori di ultima generazione sia quelli meno recenti. Ciò consente di ottimizzare e razionalizzare la manutenzione del parco veicoli, contribuendo a ridurre i costi operativi.

Test drive

Una delle opportunità più apprezzate del Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck è quella dei test drive organizzati dai media partner dell’evento Vado e Torno e Trasportare Oggi in collaborazione con le più importanti case costruttrici. Confermata la presenza di DAF, FORD TRUCKS, IVECO, MAN, RENAULT TRUCKS, ognuna delle quali metterà a disposizione due veicoli per le prove. Presso il gazebo di evenT, nell’area dedicata ai test drive, ciascun visitatore potrà registrarsi e scegliere il veicolo da provare e su quale percorso.

Un'occasione unica per provare i più recenti veicoli e scoprire le loro caratteristiche tecniche e prestazionali. Le prove sono aperte a tutti coloro abbiano una patente C (Europea) in corso di validità.

Formula truck

Sul Rubia Engine Oil Grand Prix Truck si accenderanno, nel weekend, i riflettori di Formula Truck, la trasmissione televisiva sul mondo del trasporto e della logistica in onda il 30 maggio alle ore 20 sul Canale 68 del digitale terrestre e sui canali social di Trasportare Oggi e Vado e Torno. A Misano World Circuit sarà registrata la prima puntata della nuova stagione, in onda dal 30 maggio alle ore 20:00.

Camion storici

Suscita sempre grande interesse e curiosità l’area dedicata al Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”. I “Custodi della storia del trasporto” saranno presenti con un'importante delegazione di circa 30 mezzi d'epoca, provenienti dalle Marche, dalla Toscana, dall'Umbria e dall'Emilia Romagna. Ci sarà anche un socio che, con il suo Fiat 640 N del 1955, partirà da Fasano, in provincia di Brindisi, e raggiungerà Misano via strada.

In esposizione si potranno ammirare camion prevalentemente anni '60, '70 e '80, ma anche un Autobus FIAT 314 Menarini. Ospiti nell' area dedicata, anche due team italiani con camion datati ma da competizione: il Team Rombo Rock con i suoi Truck Drafting e il team del campione italiano di Truck Pulling Vincenzo Chellini con il suo E-Mostar (IVECO 190-38 Modificato).

Biglietti in vendita

I biglietti per partecipare al Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck sono in vendita sulla piattaforma Ticketone. Informazioni su prezzi, abbonamenti e promozioni sono disponibili sul sito web del Misano World Circuit.