Grandi soddisfazioni per la Scuola Judo Rimini, conquistati due pass per i campionati Italiani Esordienti

Presso il Centro Tecnico Federale di Castel Maggiore (Bologna), la Suola Judo Rimini, capitanata dal Maestro Enrico Nanna c.n. V° Dan, piazza tre atleti sul podio conquistando due finali ai campionati Italiani Esordienti B classe under 15 che si svolgeranno domenica 12 novembre presso il Play Hall di Riccione. Gli atleti della Scuola Judo che si sono distinti sono Cristian Rosetti nella categoria (-60 Kg) il quale conquistava la medaglia d’argento vincendo due incontri prima del temine. Cristian, reduce della recente delusione del Trofeo Italia svoltosi a Pescara, dove non è riuscito a esprimere il proprio potenziale tecnico, finalizzava entrambi gli incontri per Ippon (Ko) accedendo in finale dove, oramai qualificato perdeva la concentrazione e terminava l’incontro in svantaggio nella lotta a terra dopo aver comunque dimostrato di poterlo chiudere in vittoria.

La piacevole sorpresa è arrivata dall’argento di Giulia Coman Mirela, la quale dopo solo un pochi mesi è riuscita sia a normalizzare la frequenza degli allenamenti che a stabilizzare la sua categoria naturale di peso (-57 kg). Giulia vinceva il primo incontro per ippon portando prima un attacco e successivamente finalizzando la vittoria per immobilizzazione. Approdata in finale, la Giulia riusciva a condurre l’incontro wazari (mezzo punto) grazie alla solita entrata a sinistra con presa a destra. Purtroppo l’avversaria riusciva ad imbrigliarla con una immobilizzazione a terra che la relegava al secondo posto ma comunque qualificata per le finali. Il Maestro Enrico Nanna, la sta allenando da diversi mesi e riferisce che Giulia, nonostante abbia pochissima esperienza agonistica è senza dubbio un’atleta talentuosa dal carattere forte e deciso, che per adesso le permette di vincere più per agone agonistico che per guizzo tecnico ma che ha sicuramente ampi margini di crescita tecnico tattica e che ne sentiremo ancora parlare di lei in futuro.

Infine Gioele Mancini cat. (-55Kg), dopo essersi classificato al 17° posto al Trofeo Italia svoltosi a Pescara, ha riscattato il suo potenziale conquistando la medaglia di bronzo che però non gli ha permesso di accedere alle finali di Riccione il prossimo 12 novembre. Gioele ha sfogato tutta le sua rabbia fin dal primo combattimento concludendolo per ippon in solo pochissimi secondi. Concentrato fino alla fine Gioele sapeva che la qualificazione era alla sua portata ma di fronte ha trovato un avversario che riusciva a immobilizzarlo a terra e a relegargli la finale per il terzo posto. Il Maestro Enrico Nanna, riferisce di essere soddisfatto dei suoi atleti e dei podi ottenuti e che la strada che si sta percorrendo è quella giusta. I ragazzi hanno lavorato anche tutta l’estate per questa competizione e i sacrifici premiano sempre.