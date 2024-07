Motociclismo, al via la prevendita del Gran Premio dell'Emilia Romagna

E' partita sulla piattaforma TicketOne e sul sito misanocircuit.com la prevendita per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di MotoGP, grande novità di queste settimane. Fino al 12 agosto sarà riservato lo sconto del 30% sulla gara 20-22 settembre Gran Premio dell’Emilia-Romagna per chi deciderà di acquistare entrambi i weekend, ad esempio sul Prato con 119 euro potrai assistere a entrambe le gare della domenica. Inoltre sempre sconto del 30% per la gara 20-22 settembre Gran Premio dell’Emilia-Romagna, dedicato ai già possessori del biglietto del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 06/07/08 settembre 2024.

Le promozioni possono essere viste nel dettaglio sul sito https://www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp2/. L’occasione è davvero importante, con le gare sempre spettacolari e un campionato incerto che proprio a Misano World Circuit avrà una fase determinante prima delle trasferte in Oriente. Nel frattempo vanno forte le prevendite del primo Gran Premio, che procedono al di sopra dell’edizione 2023 che chiuse con oltre 140mila spettatori nel weekend.

Anche per il secondo appuntamento i segnali sono ottimi: a Mwc sono già pervenute richieste di biglietti da parte di agenzie, aziende e pubblico, stimolati dall’annuncio della convenienza proposta. Stanno anche organizzandosi le fan zone per il secondo appuntamento che si annuncia altrettanto partecipato. Il profilo della MotoGP a MWC, studiato da Trademark Italia, è per il 46% formato da spettatori esordienti, il 39% di repeaters con altre presenze a MWC in passato, mentre il 15% è la quota di pubblico fedele ogni anno.