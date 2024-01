Turismo e sport, un successo il torneo Happyfania Volley: 1.800 gli atleti presenti

Grande successo per l’undicesima edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile nazionale organizzato da Kiklos in collaborazione con Dinamo Pallavolo Bellaria, che si è svolto da giovedì 4 gennaio a sabato 6 gennaio. Un inizio anno con il botto se si conta che i partecipanti complessivi sono stati 1.800.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos – per la crescita di quest’evento, l’unico torneo indoor che organizziamo e che dall’anno scorso è cresciuto del 20%. La risposta da parte delle società di pallavolo di tutta Italia è stata entusiasmante, tant’è che abbiamo registrato il record di squadre iscritte, ben 100”.

Oltre 4.000 le presenze alberghiere registrate tra Bellaria Igea Marina e Rimini, avendo coinvolto 15 strutture per ospitare 60 società provenienti da tutta Italia. Tante partite e tanto divertimento, considerando anche la festa serale Happyfania Dance di venerdì 5 gennaio organizzata in piazza Pascoli a Viserba, con dj set e animazione.

“Siamo molto contenti – commenta Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos e allenatore professionista – perché Happyfania Volley si sta confermando un torneo rinomato nel panorama pallavolistico giovanile; sono arrivate società con tradizioni importanti, partecipando in diverse categorie di gioco e questo non può che riempirci d’orgoglio”.

Sabato 6 gennaio al Palazzetto dello Sport di Bellaria Igea Marina si sono svolte le finalissime di cinque categorie di gioco (le restanti due finali si sono svolte a Viserba presso la palestra Rinaldi), al termine delle quali ha preso il via la cerimonia di premiazione nella cornice suggestiva di un palazzetto pieno di tifosi e colori.

I vincitori. U13 F Fusion Team Volley (VE); U14 F Ezzelina Volley Carinatese (TV); U16 F Unica Volley (RN); U18 F Ezzelina Volley Carinatese (TV). U15 M Pallavolo Cisano (BG); U17 M Pallavolo Cisano (BG); U19 M Olimpia Gifra (BG). Sono state premiate anche le società più numerose: Chianti Volley (FI), Ezzelina Volley Carinatese (TV), Pieve Volley (PT).

I grandi eventi Kiklos continuano con la prossima manifestazione in programma a Bellaria Igea Marina, lo Young Volley on the beach (26-28 aprile).