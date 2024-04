Hockey in-line, la squadra dei Corsari non perde mai: 12 vittorie in fila e ora si punta alla serie B

I Corsari sabato, 20 aprile, hanno affrontato i Gufi Parma a Soragna, gara valida per il campionato di serie C (girone C). Partita gestita bene da tutti i ragazzi della Ciurma, nonostante le numerose assenze e dando minutaggio ai più giovani che nel corso della stagione hanno giocato meno. La gara si sblocca dopo appena 14 secondi con goal di Fabrizioli con assist di Zamagni. Nei successivi 5 minuti di gioco Montanari consolida il risultato timbrando 3 volte la rete avversaria, la prima su assist di Brunetti, la seconda in solitaria, e la terza su assist di Muccioli. A metà del primo tempo Zamagni sigla la quinta rete su assist di Montanari. Mentre a 6 minuti dal termine dopo aver subito un fallo Muccioli sigla il 6-0. Nel secondo tempo la Ciurma gestisce il risultato. ma nonostante le ottime parate del portiere Romagnoli a metà del tempo subiscono una rete avversaria che porta al risultato finale di 6-1.

Salgono a 12 su 12 le vittorie della squadra Riccionese e un incredibile primo posto in classifica conquistato matematicamente. Rimangono 2 partite al termine del campionato una a Ferrara il 12/05 e l’altra in casa contro il Forlì mercoledì 22, poi tutti a viareggio per i Play-off.