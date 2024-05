Tutti in vasca per l'hockey subacqueo, allo stadio del nuoto in 400 da tutta Europa

Arrivano da tutta Europa i 400 atleti che, il 4 e 5 maggio, si danno appuntamento allo Stadio del nuoto di Riccione per partecipare alla 22esima edizione del torneo internazionale di hockey subacqueo. Alla manifestazione sportiva, a cura dell’associazione Subacquea Gian Neri di Riccione, parteciperanno 33 squadre maschili e femminili che in apnea cercheranno di mandare in rete un disco di metallo rivestito di plastica di circa un chilo e trecento grammi. Le squadre di hockey subacqueo, conosciuto anche come Octopush, sono formate da 10 giocatori di cui 6 in acqua e 4 riserve che si fronteggiano in gare sulla lunghezza di due tempi della durata di 15 minuti ciascuno.

Nel torneo del 4 e 5 maggio è previsto un cameraman subacqueo che registrerà video e immagini che saranno pubblicate sulle pagine social dell’associazione Sub Riccione Gian Neri. Da oltre 35 anni, l’associazione riccionese promuove gli sport subacquei, la passione per il mare, l’ambiente e la cultura subacquea, svolgendo attività sul territorio con l’organizzazione di corsi di immersione in apnea e ara (autorespiratore ad aria) di tutti i livelli. Sub Riccione Gian Neri organizza anche il Campionato italiano di hockey subacqueo e il Campionato italiano di apnea indoor ormai giunto alla quattordicesima edizione.