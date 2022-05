I bambini delle scuole elementari di Cattolica a lezione di vela

Aspiranti velisti crescono. Avvicinare le nuove generazioni al mondo delle discipline nautiche. Va in questa direzione l'iniziativa promossa dal Circolo Nautico di Cattolica in collaborazione con la FIV (Federazione Italiana Vela) e il Comune di Cattolica. Lunedì scorso si è tenuta la prima uscita in mare in compagnia dei bambini e delle bambine delle scuole elementari della Regina. Da oltre 80 anni la Federazione Italiana Vela, per statuto, pone al centro delle proprie attività la promozione dell’amore per il mare, l’insegnamento e la diffusione della cultura nautica e velica: gli stessi valori in cui si rispecchia anche il Circolo Nautico di Cattolica.

L'iniziativa, che verrà replicata nei prossimi giorni, ha permesso agli alunni di salire per la prima volta su un Optimist, l'imbarcazione ideale per apprendere i rudimenti della navigazione. Animati da tanta curiosità e voglia di imparare, i baby velisti in erba hanno raccolto la sfida, cimentandosi anche in un'uscita in mare sul 'tridente', la barca-scuola condotta dagli istruttori del Circolo, guidati dal direttore Gabriele 'Gaboz' Clementi. “Sport e mondo della scuola ancora una volta hanno dato vita ad uno splendido binomio – è il commento del presidente Daniele Verni –. Non potevo non raccogliere l'invito arrivato dalla Federazione e farci promotori sul nostro territorio di questo progetto che mira ad avvicinare le future generazioni alle discipline nautiche”.