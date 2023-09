Il calendario provvisorio della MotoGp per il 2024, ecco quando si correrà al Misano World Circuit

Niente Finlandia, ci riprova il Kazakistan, rientra Aragon, la data del Mugello è il 2 giugno e quella del Misano World Circuit è l'8 settembre. Ecco le prime indicazioni della bozza del calendario 2024 della MotoGP che arriva a 22 gare. La novità principale della lista, ancora provvisoria, è che esce la gara sul circuito finlandese del KymiRing ed entra quella al Sokol Circuit, in Kazakistan, entrambi appuntamenti già presenti nel precedenti calendari e poi cancellati. L’anno prossimo rientra anche Aragon, che porta a quattro i GP in Spagna insieme a Jerez, Montmelò e Valencia. La partenza del Mondiale sarà il 10 marzo in Qatar, la chiusura a Valencia il 17 novembre, con due date in Italia: il 2 giugno al Mugello e l'8 settembre a Misano per il GP di San Marino, ultima gara in Europa prima del tour in oriente.

MOTOGP CALENDARIO 2024

10 marzo: Losail, GP Qatar

24 marzo: Portimao, GP Portogallo

7 aprile: Termas de Rio Hondo, GP Argentina

14 aprile: Austin, GP Stati Uniti

28 aprile: Jerez, GP Spagna

12 maggio: Le Mans, GP Francia

26 maggio: Montmelò, GP Catalogna

2 giugno: Mugello, GP Italia

16 giugno: Sokol, GP Kazakistan

30 giugno: Assen, GP Olanda

7 luglio: Sachsenring, GP Germania

4 agosto: Silverstone, GP Gran Bretagna

18 agosto: Red Bull Ring, GP Austria

1 settembre: Aragon, GP Aragon

8 settembre: Misano, GP San Marino

22 settembre: Buddh, GP India

29 settembre: Mandalika, GP Indonesia

6 ottobre: Motegi, GP Giappone

20 ottobre: Phillip Island, GP Australia

27 ottobre: Buriram, GP Thailandia

3 novembre: Sepang, GP Malaysia

17 novembre: Valencia, GP Com. Valenciana