Il Centro karate Rimini-Cervia protagonista al campionato nazionale ASC

Presenti tutte le regioni italiane al consueto campionato nazionale ASC che quest’anno si è svolto al 105 Stadium di Rimini. Per il Centro karate Rimini-Cervia hanno aperto la competizione del sabato Davide Vallorani, il più piccolo della spedizione classe 2013, seguito da Simone Di Sante, Letizia Fede, Andrea Bellucci e Vallorani Gianpaolo, tutti nella specialità del kata (forma). Davide Vallorani e Simone Di Sante vincono tutti i loro incontri, sono medaglia d’oro e campioni nazionali; Letizia Fede ha davanti a se 25 avversarie, supera tutti i turni e cede solo all’ultimo incontro nella finale per la medaglia di bronzo; Andrea Bellucci batte tutti i suoi avversari e vola in finale per il titolo nazionale, ottima la sua prova ma cede l’oro per pochi decimi di punto al suo bravo avversario; Gianpaolo Vallorani nella categoria Master nonostante una buona prova non riesce a salire sul podio.

Ma il campionato non è finito. Domenica 11 si apre la competizione di kumite (combattimento). Sul tatami di gara sono presenti ancora il piccolo Davide Vallorani e il pluricampione Christian Dan. Splendida la prestazione di Davide che segue attentamente i consigli del suo Maestro Livio Montuori a bordo tatami, vince tre incontri avvincenti ed è medaglia di bronzo, oltre a raccogliere le ovazioni del pubblico presente; Ma il vero spettacolo lo offre Christian nella categoria cadetti. Vince il primo incontro per ko, vince il secondo incontro per ko, vince il terzo incontro per ko e vola in finale. Nonostante sia reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo per un mese è carico e desideroso di tornare sul podio. Mette a segno il primo punto, poi il secondo, poi il terzo ed è medaglia d’oro e campione nazionale.