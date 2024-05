Il Judo Riccione porta Cecilia Nassuato a conquistare il pass per il Campionato Italiano A2 under 14

Cecilia Nassuato è una giovanissima atleta di 13 anni originaria di Verona che da qualche mese, insieme al fratello Alessandro e al papà Luca, si allena sia nella sua società di origine, la Polisportiva Caselle di Verona, sia alla Polisportiva Riccione con cui ha intrapreso un percorso impegnativo nell'attività ufficiale FIJLKM. A fine aprile, seguita dal D.T. Maestro Giuseppe Longo, Cecilia ha superato due difficili match ed è riuscita a conquistare l'ambito pass per la finale del Campionato Italiano A2 under 14 che si terrà a Olbia il prossimo 26 maggio. Cecilia e suo fratello Alessandro vengono accolti tutti i finesettimana a Riccione, avendo trovato una seconda famiglia sportiva: l’amicizia nata con Sofia Longo e Bruno Badiane rendono gli allenamenti più piacevoli, grazie anche alla collaborazione del padre Luca, allenatore. "Sono molto felice. Per me sarà la prima esperienza nazionale e questo mi emoziona molto" commenta la giovane Cecilia. "E' stata una bella emozione. Siamo molto orgogliosi di aver accolto la famiglia Nassuato fra i nostri tesserati. Si impegnano tutti moltissimo e stanno contribuendo a far crescere e migliorare il nostro gruppo di lavoro. Olbia sarà una gara difficile per Cecilia, ma crediamo che possa realmente stare nelle migliori 5 e accedere alla Finale A1" spiega il Maestro Longo.