Il maltempo risparmia la gara di camion al Misano Circuit, l'autodromo dona 10mila euro per l'emergenza alluvione

L’attesa sta per terminare. La stagione 2023 del Goodyear FIA European Truck Racing Championship scatterà sabato e domenica da Misano World Circuit con il Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck. Le conseguenze del maltempo che ha colpito la Romagna per fortuna non hanno interessato la zona sud della provincia di Rimini con la stessa gravità e, già da mercoledì, la viabilità è completamente ripristinata. Anche MWC, dopo un paio di giorni di sosta per un controllo approfondito e la sistemazione di marginali problematiche, da oggi è pienamente operativo. Il Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck è quindi confermato da MWC, di concerto con tutti gli interlocutori, anche per trasmettere un segnale di immediata ripartenza in vista della stagione turistica, confermando un evento internazionale atteso e rilevante per tutto il territorio.

MWC, che ha già espresso solidarietà alle comunità romagnole in grave difficoltà e ai colleghi dell’Autodromo di Imola per l’annullamento del Gran Premio Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di F1, ha deciso di devolvere 10mila euro a sostegno della raccolta fondi per l’emergenza alluvione avviata oggi dalla Regione Emilia – Romagna, testimoniando lo spirito di immediato riscatto che sta già animando tutta la popolazione e le imprese romagnole coinvolte dal maltempo. Alle vittime della tragedia che ha colpito duramente l’Emilia - Romagna sarà dedicato un minuto di silenzio prima di Gara 1 e Gara 3.

Sono 13 i piloti impegnati nella corsa al titolo continentale. A difenderlo, con il suo MAN numero 1 Reve?z Racing, ci sarà il quattro volte campione europeo Norbert Kiss, trionfatore delle ultime due edizioni. Il pilota ungherese dovrà guardarsi le spalle da Jochen Hahn su Iveco: il pilota tedesco sarà determinato a riconquistare il titolo che ha vinto l'ultima volta nel 2019. Occhi puntati anche sul collega tedesco Sascha Lenz, terzo classificato lo scorso anno, che scenderà in pista con nuovo camion e livrea. Il campione spagnolo di corse su camion Antonio Albacete torna sulla griglia di partenza con un camion MAN nuovo di zecca. Albacete ha ottenuto una vittoria e diversi podi la scorsa stagione e utilizzerà tutta la sua esperienza quest'anno per conquistare altre vittorie con il TSport Bernau.

Dopo essersi classificato secondo nella Promoter's Cup e sesto assoluto la scorsa stagione, Jamie Anderson gareggerà nella categoria generale quest'anno e sarà tra pi piloti da tenere d'occhio. Tra le novità di questa stagione, la presenza del British Taylors Trucksport Racing Team. Dopo aver corso nel campionato britannico negli ultimi cinque anni, Mark Taylor sfrutterà la sua esperienza per sfidare i suoi colleghi piloti della categoria Chrome per il podio.

Allo spettacolo in pista si aggiungono, anche quest’anno, le opportunità offerte dal paddock. Pronti a catturare l’attenzione, come sempre, i sorprendenti e colorati camion decorati che partecipano al raduno europeo. Nella MWC Square, invece, sarà dedicata un’area espositiva ai mezzi del Circolo Camion Storici. Più ricca che mai l’area commerciale, dove gli operatori della filiera potranno incontrare le proposte delle maggiori case produttrici e i prodotti delle aziende che compongono la filiera. Presenti con una propria area espositrice tutte le maggiori case costruttrici: DAF, Ford Trucks, Iveco, Renault Trucks e il grande ritorno di Mercedes-Benz.

Confermati i test drive per il pubblico, organizzati in esclusiva dai media partner Vado e Torno e Trasportare Oggi. Saranno ben 12 i mezzi complessivamente messi a disposizione da DAF, Ford, Iveco, Man, Mercedes-Benz e Renault Trucks. Le prove sono aperte a tutti coloro abbiano una patente C (Europea) in corso di validità. Le prenotazioni per i test drive si apriranno il sabato mattina presso i desk accoglienza. A portare allegria tra i vari stand allestiti nel paddock ci sarà la Magicaboola Brass Band, una street band itinerante composta da fiati e ritmica che proporrà il suo repertorio tutto da ascoltare e da ballare.