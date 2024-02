"Il motociclismo è grande emozione", Paolo Simoncelli presenta il team 2024 del Sic58 Squadra Corse

Tradizionale appuntamento al Misano World Circuit per la presentazione della stagione 2024 della Sic58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli che, in occasione dell'introduzione della stagione sportiva dell'autodromo, ha svelato i piloti che scenderanno in pista coi colori del team. In pista per la Moto3 Luca Lunetta e Filippo Farioli mentre, con la MotoE, correranno Kevin Manfredi e Massimo Roccoli. "Con una parte di voi - ha commentato papà Paolo - siamo legati per il vostro trascorso con Marco, perchè l'avete conosciuto di persona ed è entrato nelle vostre case e nei vostri cuori. Eravate prima suoi amici e poi suoi sponsor. Con l'altra metà perchè siete stati trascinati dalle sue gesta sportive e il suo talento che ve l'ha reso amico. Tutti, comunque, ci siamo innamorati della sua spavalderia in pista e la sua dolcezza fuori". Prima di svelare le moto che correranno coi colori della Sic58, Simoncelli ha voluto leggere una lettera che gli è arrivata da una fan che recitava: "Compravo le patatine San Carlo solo perchè c'era sopra il Sic e, ora, non posso pensare a una griglia di partenza senza di voi". Parole che, come ha dichiarato lo stesso Paolo "mi hanno fatto riflettere su cosa significhi per me questo team".

"Voglio brindare a noi Sic58 Squadra Corse - ha concluso - a volte additati per la troppa schiettezza ma in fondo, in un mondo falso e fatuo come quello di oggi, più veri che mai. Voglio brindare a tutti voi che ne fate parte, che ne siete parte; senza di voi, pilastri di questa realtà, non esisterebbe la squadra corse. Come, del reso, senza Marco che è la vera essenza di tutto noi non avremmo motivo di essere qui. Insieme siamo la dimostrazione che quando un sogno si infrange bisogna essere capaci di costruirne uno nuovo, provandoci giorno per giorno, fino alla fine perchè è solo così che si diventa grandi. Brindiamo alla nostra caparbietà perchè non molliamo e, ogni anno, abbiamo il coraggio di riprovarci con la stessa forza del primo, forse anche di più".