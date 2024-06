Il Motomondiale torna in pista ad Assen, Bastianini: "Arrivo in Olanda motivato e carico"

Torna in pista il Motomondiale questo fine settimana in Olanda per l`ottavo appuntamento della stagione 2024. Francesco Bagnaia, vincitore a Barcellona ed al Mugello, è anche colui ad aver trionfato nelle ultime due edizioni del GP d`Olanda, nel 2022 e nel 2023. Il Campione del Mondo in carica, attualmente secondo in Campionato, arriva quindi da grande favorito alla Cattedrale della Velocità. Anche il compagno di squadra Enea Bastianini arriva ad Assen fiducioso di poter fare bene, forte delle buone sensazioni avute al Mugello, dove è stato autore di un`ottima performance, conquistando il secondo posto in gara grazie ad un formidabile sorpasso all`ultimo giro. Dopo i primi sette appuntamenti della stagione il pilota di Rimini occupa la quarta posizione in classifica generale.

Per Enea Bastianini "Questa lunga pausa ci voleva, ma ora ho proprio voglia di ritornare in pista. Dopo il buon risultato ottenuto nella gara di casa in Italia, arrivo in Olanda motivato e carico: non ero mai riuscito a salire sul podio al Mugello in passato ed esserci riuscito quest`anno nonostante ancora senta mi manchi qualcosa, mi fa ben sperare per le prossime gare. Rispetto al passato quest`anno sono stato più costante: stiamo lavorando bene e gara dopo gara continuiamo a crescere. Quindi credo siamo vicini a trovare quell`esplosività che ancora ci manca, anche se uno step in avanti è stato fatto. Lavoreremo sodo fin dalla prima sessione di venerdì per poter lottare per le prime posizioni".

Tra i più grandi estimatori del TT, dove lo scorso anno ha centrato pole, vittoria nella Sprint e secondo posto nel GP, Marco Bezzecchi del Pertamina Enduro VR46 Racing Team che punta ad accorciare le distanze dai più forti. 11esimo in classifica, con 45 punti, non vede l’ora di tornare in sella alla sua moto su un tracciato dove ha sempre conquistato il podio nella classe regina. "Dopo tre settimane di stop - ha commentato il pilota riminese - sono davvero felice di tornare in pista e in più ad Assen, uno dei miei tracciati preferiti, una delle piste dove sono sempre andato davvero forte e dove ho centrato il mio primo podio in MotoGP. L’anno scorso ho fatto un weekend praticamente perfetto: pole, vittoria nella Sprint e podio finale! Andare forte qui dà davvero tanto gusto, non vedo l’ora di accendere i motori".