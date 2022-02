L’evento motociclistico internazionale iscritto a calendario Discovering FIM ed FMI, giunto alla sua quinta edizione, ha ottenuto uno dei patrocini più ambiti nel settore del motociclismo. La Motor Valley rappresenta infatti il più grande contenitore culturale ed industriale automotive. Eventi internazionali di elevata rinomanza ma anche 188 team sportivi, 13 musei, 19 collezioni private, 4 autodromi e 11 kartodromi fanno della Terra dei Motori (Motor Valley) una delle più importanti attrazioni per appassionati di auto e moto e non solo, rendendo l’Emilia-Romagna uno dei luoghi più importanti per il mototurismo a livello mondiale. Per questo motivo il patrocinio della Motor Valley all’Italian Challenge è per Mirco Urbinati e il suo staff motivo di forte orgoglio e stimolo a fare sempre meglio ed a regalare ai partecipanti emozioni uniche ed indimenticabili. L’Italian Challenge è un evento unico nel panorama motociclistico sia per la tipologia del percorso in tutto il suo itinerario di oltre 1400 km che per l’esperienza personale che viene offerta ai partecipanti che hanno la possibilità di visitare luoghi inesplorati dal turismo e percorrere strade altamente isolate dove è possibile percepire tradizioni e misteri di zone remote e rimaste intatte nel tempo.

L’evento partirà da Misano Adriatico, città nota nel panorama motociclistico mondiale per la presenza del Misano World Circuit, e offrirà ai partecipanti la possibilità di fare un viaggio con sé stessi ed ammirare panorami mozzafiato attraversando l’Italia dal Mare Adriatico al Mar Tirreno, alla scoperta di luoghi sconosciuti e ricchi di cultura e mistero. Non mancheranno durante il viaggio gli incontri con persone e personaggi che racconteranno ai partecipanti provenienti da tutto il mondo aneddoti e storie della cultura e della tradizione italiana offrendo loro un bagaglio di meravigliose emozioni che difficilmente potranno dimenticare. Meravigliosi sono anche i luoghi di fine tappa scelti da Mirco Urbinati per l’evento: Cascia, Campitello Matese e Venosa, per terminare a Maratea, città già conosciuta dai partecipanti veterani ma sempre capace di regalare a tutti un finale magico degno dell’emozionante grande viaggio che l’Italian Challenge rappresenta.

Il patrocinio della Motor Valley alla manifestazione è quindi il raggiungimento da parte dell’organizzazione di un grande traguardo ma anche un riconoscimento dell’impegno degli organizzatori e di tutto lo staff a garantire sempre durante le manifestazioni standard elevati di sicurezza e regolarità in tutti gli aspetti logistici ed organizzativi. Per questo Mirco Urbinati vuole ringraziare le numerose aziende partner che rinnovano la loro fiducia ogni anno, i partecipanti e il team che lavora 365 giorni l’anno con professionalità ma sempre con il sorriso sulle labbra.