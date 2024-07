Il Pattinaggio Riccione Freestyle vola a Catania per i Campionati Italiani fa incetta di medaglie

I dieci giorni del Campionato Italiano di federazione a Catania, dal 4 al 14 luglio, sono stati un grande successo per gli atleti del Pattinaggio Riccione sezione Freestyle. Un susseguirsi di prove, emozioni e soddisfazioni: la squadra si è presentata in campo con 13 atleti di varie categorie che hanno combattuto con grande impegno e ottime prestazioni.



Il Campionato Italiano è iniziato subito alla grande con il 3° posto di Federico Mainolfi. Nei giorni successivi, nella disciplina Slide, conquista l’argento Asia Iannarone seguita da Federica Cutugno al 3° posto e sempre in slide Andrea Mandolesi è stato incoronato campione italiano, seguito da Eric Zaghini al 2° posto e Sara Lodolini argento. Grandi soddisfazioni anche per chi pur non salendo sul podio si è piazzato nella prima metà classifica.



Grande successo dunque per tutto il team del Freestyle Riccione che nella classifica a squadre si piazza nella top ten ottendendo la 9° posizione su un totale di 59 Società partecipanti, oltre ad essersi aggiudicata a giugno a Roma il 4° posto nella classifica a squadre del trofeo Italiano dalle categorie inferiori. Ma la stagione non termina qui: gli atleti proseguono con un’importante gara internazionale a Senigallia il prossimo week end e in chiusura con la RICCIONE BEACH BATTLE, una tappa della World Skate ospitata proprio dal Pattinaggio Riccione, in casa, nel week end 26-28 luglio.