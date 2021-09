Il pilota riminese Alessandro Zaccone nel progetto Moto2 del team Gresini

Il Team Gresini conferma il suo impegno del Campionato del Mondo MotoGP classe Moto2 e il prossimo anno si presenterà ai nastri di partenza con due rookie di categoria: Alessandro Zaccone e Filip Salac.cPer Alessandro Zaccone, riminese classe 1999, si tratta di un ritorno a casa con l’italiano che già aveva fatto parte della #GresiniFamily nel 2020 nella categoria MotoE. 22 anni, ma con un curriculum già importante: presenze e risultati nel CIV, nel CEV, nel mondiale Supersport e con la possibilità (proprio questo fine settimana) di laurearsi Campione del Mondo classe MotoE. Dall’altra parte del box ci sarà Filip Salac. Altro giovanissimo (19 anni), è pronto al salto di categoria dopo tre stagioni nella classe cadetta in cui ha raccolto fino ad ora 108 punti. Spiccano il suo podio a Le Mans quest’anno (2º) e la sua pole position al Sachsenring. Entrambi manterranno i numeri storici con il pilota ceco che conferma il 12 sul suo cupolino e con Zaccone che approderà alla categoria intermedia con il suo 61. Non è tutto perché, a partire dalla prossima stagione, il progetto Moto2 avrà anche un nuovo responsabile con Luca Gresini che prenderà le redini del box faentino della classe intermedia.

“Innanzitutto, sono felicissimo di tornare a correre con la Gresini Racing e in particolar modo nella Moto2 - ha dichiarato Zaccone. - Sono tanti anni che lavoro per questo e finalmente è arrivata l’opportunità che cercavo da tempo. Sono sicuro che avremo il miglior materiale e correre con un team italiano come la Gresini Racing credo sia la maniera migliore per entrare in questo mondo. Sono sicurissimo che non sprecheremo questa grande occasione e ci tengo a ringraziare la famiglia Gresini che mi ha dato questa grande opportunità”. “Sono veramente felice di approdare in Gresini Racing - ha aggiunto il compagno di boz Filip Salac - un team che considero tra i migliori del paddock e che vanta un’enorme esperienza in questa categoria. Onestamente non vedo l’ora che sia già il 2022 e poter fare il salto di categoria: per me significa tantissimo con la MotoGP che si avvicina un passo alla volta. Darò il massimo per dimostrare quello che valgo”.



“Sono molto felice di annunciare che anche il prossimo anno saremo in pista nella classe intermedia con due piloti giovani e forti come Alessandro Zaccone e Filip Salac - è stato il commento di Nadia Padovani Gresini, team owner e team principal. - Era importante confermare la nostra presenza anche nella Moto2, classe storica per la Gresini Racing e che dal prossimo anno vedrà Luca Gresini come responsabile del Team. Abbiamo voluto fortemente questo progetto e devo ringraziare tutta la squadra Gresini Racing per il grande lavoro di questi mesi che ci ha permesso di affiancare alla MotoGP anche la Moto2”.