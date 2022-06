Il pilota riminese Giorgio Amati al via della stagione 2022 nella Porsche Carrera Cup Italia

Presentata ufficialmente la stagione sportiva del riminese Giorgio Amati: classe 1999, Giorgio è pilota del Team Ghinzani Arco Motorsport nella Porsche Carrera Cup Italia, campionato che vede al via ben 40 monoposto. La serata si è ufficialmente aperta con l’esposizione dell’auto da gara con cui Amati gareggerà questo weekend sul Misano World Circuit, la sua pista di casa: si tratta del nuovo modello 992 della Porsche 911 GT3 Cup, 510 cavalli, nata dallo sviluppo della vecchia vettura, senza controllo di trazione e senza ABS, caratteristiche che enfatizzano ancora di più la bravura del pilota. La serata è proseguita con il video di presentazione di alcuni dei momenti più emozionanti dello scorso anno e con gli interventi degli ospiti: oltre a Giacomo Scanzi, titolare del Team Ghinzani e a Emilio Callioni, co-titolare e direttore sportivo della squadra, erano presenti, tra gli altri, l’ex pilota Ferrari in F1 Gianni Morbidelli (personal coach di Giorgio fin dall’esordio in auto nel 2020), Giovanni Cananzi (zio di Giorgio e primo storico sponsor) e il campione del motorsport Stefano Gabellini (lo “scopritore” che ha permesso a Giorgio di compiere il passaggio dai go-kart all’automobilismo). Per l’occasione è stato ufficialmente presentato anche il suo fan club: gestito dalla sorella Gaia e dallo stesso Giorgio, il gruppo di sostenitori è nato su richiesta di amici e appassionati, ma in poche settimane ha raccolto quasi 200 adesioni da tutta Italia ed è diventato il mezzo per unire la passione e il tifo per Giorgio

Per Amati si tratta della terza stagione in auto: dopo un’infanzia a inseguire un pallone e un’adolescenza a costruire una carriera nel go-kart sempre più ricca di soddisfazioni, il pilota riminese ha debuttato in auto nel 2020 nel campionato Mini Challenge, dominando la stagione con 8 vittorie su 10 gare, ed è passato l’anno successivo a gareggiare in Porsche Carrera Cup con due successi, a Imola e a Franciacorta. Questo weekend si terrà il secondo round stagionale del campionato, dopo il primo appuntamento a Imola concluso con due quinti posti: il rendez-vous per Gara 1 sabato 4 in notturna alle 21.20, mentre per Gara 2 è domenica 5 alle 12.30