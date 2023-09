Il pilota riminese Kevin Vandi firma il secondo posto nella trasferta spagnola del Mondiale Supermoto

Siamo giunti al penultimo round del Mondiale Supermoto che si è corso sulla pista di Alcarras, un tracciato tecnico con un lungo tratto in sterrato e una parte di sky section. Il team L30 Racing si presenta a questo appuntamento con il pilota riminese Kevin Vandi in testa alla classe S4 del campionato. Vandi in questo appuntamento è consapevole che deve cercare di stare più vicino possibile al suo avversario diretto che su questa pista è di casa, il giovane pilota romagnolo nelle qualifiche ha ottenuto il terzo miglior tempo ma molto vicino alla pole position, Lorenzo Papalini chiude con l’ottavo tempo.

Nella prima manche Kevin Vandi è molto incisivo fin dalle prime battute di gare riuscendo a stare molto vicino ai primi due, Kevin ha sfruttato al meglio la sua posizione riuscendo a chiudere al secondo posto, Lorenzo Papalini dopo una prima parte di gara dove ha faticato ha trovato il suo ritmo finendo al quarto posto. A pochi minuti dal via della seconda manche la pioggia ha fatto la sua comparsa rendendo la pista molto scivolosa, Lorenzo Papalini ha tentato l’azzardo partendo con le gomme slick purtroppo la pista si è asciugata solo negli ultimi giri e la sua scelta non ha pagato e non ha potuto fare meglio della settima posizione. Vandi con le condizioni di pista bagnata dopo una partenza accorta che lo ha visto alla prima curva in terza posizione ci ha provato fin sotto la bandiera a scacchi a sopravanzare i suoi avversari ma senza riuscirci.?Kevin Vandi chiude la gara secondo assoluto e riesce ad aumentare il suo vantaggio in classifica. Prossimo appuntamento con il mondiale a inizio a Ottobre con l’ultima gara a Mettet in Belgio.