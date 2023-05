Il riminese Kevin Vandi firma una doppietta nella prima gara del Campionato Europeo Supermoto

Si apre la stagione del Campionato Europeo Supermoto con il primo round che si è corso sulla pista di Busca, meteo a due facce in questo fine settimana nella prima giornata il sole ha fatto da cornice alle prove ed alla prima gara della S1GP, domenica la pioggia non ha dato tregua per tutta la giornata. I piloti del team L30 Racing sono stati i migliori interpreti del campionato Europeo S4, nelle prove cronometrate Alex Ruiz è stato incredibile facendo segnare un tempo incredibile ottenendo la pole position. Kevin Vandi chiude la prima fila dello schieramento con il terzo posto. Lorenzo Papalini ottiene il quinto miglior tempo.

Al via di gara 1 Ruiz è un fulmine a prendere la testa della gara, purtroppo nel corso del secondo giro scivola a questo punto Kevin Vandi che era al terzo posto non perde occasione per compiere il sorpasso e portarsi al comando. Vandi dopo essere passato in testa con un ritmo incredibile vince con grande margine. Lorenzo Papalini dopo essere passato in seconda posizione è scivolato buttando via un ottimo risultato. Alex Ruiz con una grande rimonta chiude al terzo posto.

Nella seconda i due portacolori del team L30 Racing al via si portano subito al comando, con Ruiz davanti a Vandi. Kevin per alcuni giri studia il suo compagno di squadra per poi passarlo e per la seconda volta prende il largo a suon di giri veloci. Kevin Vandi vince la gara e si porta a casa la prima tabella rossa di stagione. Alex Ruiz grazie al secondo posto di gara due sale sul secondo gradino del podio. Lorenzo Papalini chiude con un ottimo quarto posto.