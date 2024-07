Il riminese Thomas Grasso campione italiano assoluto di volteggio

Thomas Grasso, ginnasta della società Celle Rimini, ha raggiunto un traguardo straordinario, laureandosi campione italiano assoluto a volteggio. Nella prima giornata di gara, Thomas ha competuto con grande determinazione sia nel Corpo Libero che nel Volteggio, riuscendo a centrare la finale del suo attrezzo di punta il volteggio. Solo tre ginnasti sono stati in grado di presentare due salti necessari per accedere alla finale di specialità in questo contesto preolimpico, e Thomas, con gli stessi salti che lo avevano portato a essere il 4 migliore al mondo nel 2021, è salito sul gradino più alto del podio. Questo successo conferma ulteriormente le eccezionali qualità di Thomas come volteggista e il suo costante impegno nella ginnastica artistica. La sua performance impeccabile e la determinazione con cui ha affrontato la competizione lo hanno reso meritevole di questo prestigioso titolo.