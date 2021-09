Il Riviera Golf diventa vice campione d’Italia

Quella appena passata è stata una settimana ricca di emozioni e di spettacolo per il golf italiano. Sul percorso del Circolo Golf Torino La Mandria si è disputato, infatti, il Campionato Nazionale Assoluto a Squadre Maschile Serie A1. Il titolo tricolore è stato conquistato dal circolo Parco di Roma che, al termine di un confronto al cardiopalma, ha battuto il circolo Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini. Il successo dei capitolini è avvenuto al termine di una sfida che rimarrà negli annali. Non sono bastati infatti i previsti 7 incontri match play a decretare il successo finale.

Per il circolo Riviera Golf la medaglia d’argento è il premio di un percorso duro e impegnativo che ha portato i riminesi a classificarsi al sesto posto, su otto disponibili, al termine delle due giornate di qualificazione. Nel torneo finale la squadra del Riviera Golf ha battuto la squadra del Castello di Tolcinasco per 5-2. In semifinale il Riviera Golf ha affrontato la temutissima squadra del Modena Golf che in passato ha vinto per ben 4 volte il titolo tricolore. Anche in questo match il Riviera Golf si è imposto con lo stesso punteggio: 5-2, risultato che ha consentito ai riminesi di accedere alla finale contro il Parco di Roma. Il match con i romani è stato equilibratissimo tanto che si è concluso in parità dopo i sette incontri in programma. Per l’assegnazione del titolo tricolore si è dovuto far ricorso, dunque, ai play off. La 19a buca ha premiato la squadra del Parco di Roma.

Enorme la soddisfazione degli sportivi in tutta la provincia di Rimini: “La medaglia d’argento rappresenta una grande conquista per il Riviera golf che crede fortemente nell’attività agonistica dei giovani e ha un grande valore per il prestigio mai raggiunto nella storia del Circolo – dichiara Michele Bosco, Golf Manager del Riviera Golf e Capitano giocatore della squadra - Un immenso grazie, per questo sogno realizzato, ai giocatori anima di questa squadra, Nicholas Capitanio, Diego Emanuele Danzi, Lorenzo Santinelli e Giovanni Siani. Un ringraziamento particolare e tanto merito al coach Mauro Bianco”. Il torneo, tornato in calendario dopo un anno di stop causa pandemia, ha visto la partecipazione dei migliori 18 Circoli italiani.