Il sole e il pubblico numeroso scaldano il weekend della Superbike a Misano: il programma di sabato

Il sole bacia l’Emilia-Romagna Round del Pirelli WSBK e anche il folto pubblico comincia a scaldarsi in vista delle sfide di domani. Nel WorldSBK continua il dominio di Alvaro Bautista e nel finale delle prove libere arriva anche il ruggito di Danilo Petrucci che finisce secondo. Terzo Rinaldi a completare la supremazia Ducati. Domani Superpole e gara 1. Nella WSSP sempre protagonista Niccolò Bulega, primo nella classifica generale e anche oggi il più veloce. Nella WSSP300 nelle libere c’è Samuel Di Sora davanti a tutti.

Oggi all’Emilia-Romagna Round hanno fatto visita il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore al turismo Andrea Corsini, accolti dal sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, dal Presidente di FMI Giovanni Copioli e dai vertici di MWC. E’ stata l’occasione per consolidare le strategie future sui grandi eventi del motorsport e rinvigorire tutte le azioni messe in campo nel weekend WorldSBK intitolato alla regione, a sostegno delle comunità colpite dall’alluvione.

A MWC DEBUTTANO LE BANDIERE ELETTRONICHE

All’Emilia-Romagna Round del WorldSBK debutteranno a Misano World Circuit le ‘bandiere elettroniche’. Ne sono state installate 18 lungo il Simoncelli; sono dei led panel collegati a 18 controller. In pista anche due nuovi ‘info panel’ e un nuovo semaforo sul rettilineo.

La scelta del posizionamento delle bandiere elettroniche in pista è stata accurata: l’obiettivo è rendere visibili al meglio i segnali ai piloti di auto, moto e camion che corrono sulla pista romagnola, ma collocate in aree sicure per i commissari di pista.

Questi ultimi, tramite una consolle, potranno inviare ‘localmente’ le bandiere al pannello e mantenere pieno controllo anche rispetto alle scelte effettuate direttamente dalla Race Control, dove il direttore di gara avrà sempre a disposizione un cruscotto di governo generale della situazione.

Il sistema di MWC, omologato da FIA e FIM, è stato prodotto da EM Motorsport e dalla sua associata italiana EM APPLIED, aziende abitualmente fornitori di numerosi circuiti nel mondo dove si svolgono Formula 1, DTM, Formula 2, Formula 3, MotoGP e WSBK dove sono forniti pannelli luminosi e sistemi di Marshalling.

Il nuovo sistema permanente è integrato nell’infrastruttura tecnologica di MWC e ha visto la collaborazione della Direzione Sistemi Informativi e Telematici di Colacem SpA che si occupa dell’ICT del Gruppo Financo.

Si è intervenuti utilizzando la rete in fibra ottica che copre l’area del circuito e che garantisce le attività di pista, in particolare quelle rivolte alla sicurezza dei piloti, agevolando con questo sistema l’attività dei commissari di circuito.

MEET & GREET AL ROCKISLAND

La giornata di giovedì, dedicata all’incontro tra piloti e fans si è conclusa al Rockisland sul porto di Rimini, con l’intervento dei piloti italiani protagonisti del weekend: Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci, Lorenzo Baldassarri, Andrea Locatelli. Ad accoglierli, l’Assessore allo Sport del Comune di Rimini, Moreno Maresi: “Il motociclismo è nel nostro dna e questi eventi generano ulteriore entusiasmo, grazie ad un sistema-territorio che attrae i più grandi eventi mondiali a Misano World Circuit”.

LA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI GUBBIO ALL’INNO NAZIONALE

L’inno di Mameli all’Emilia-Romagna Round del WorldSBK sarà suonato dalla Fanfara del corpo dei bersaglieri di Gubbio, nata nel 2019 per volere del Presidente Cap. in congedo Ivo Lucci e da tutti i Bersaglieri associati. Una iniziativa che ha visto la collaborazione del maestro Giordano Palazzari che ne ha assunto la direzione artistica, insieme al capo fanfara bersagliere Maximiliano Martinelli, già componenti della fanfara del 3° reggimento bersaglieri Goito. E' composta da ex militari nel corpo dei Bersaglieri, esperti musicisti diplomati e da giovani eugubini e gualdesi, che si onorano di tramandare lo spirito bersaglieresco.

DEBUTTA IL MERCHANDISING MWC FIRMATO TERRANOVA

Dopo l’annuncio dell’accordo nel settembre 2022, all’Emilia-Romagna Round del WorldSBK debutta la nuova linea di merchandising MWC firmato da Terranova, prima serie di una gamma di prodotti legati al brand MWC e alle texture del circuito, una celebrazione dei colori simbolo della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini. A settembre è prevista l’inaugurazione di uno store di 200 mq nel cuore del paddock che completerà un luogo che prevede anche l’allestimento dell’area multimediale MWC archive experience.

Il programma di sabato

09:00 09:30 WorldSBK Free Practice 3

09:45 10:05 WorldSSP300 Tissot Superpole

10:25 10:45 WorldSSP Tissot Superpole

11:10 11:25 WorldSBK Tissot Superpole

11:45 Yamaha R3 bLU cRU Euro Champ. RACE 1 10 laps 42.260 km Pit Lane opens: 11:40 (Quick start)

12:40 WorldSSP300 RACE 1 15 laps 63.390 km Pit Lane Opens: 12:25

13:10 13:30 Safety Car Laps

14:00 WorldSBK RACE 1 21 laps 88.746 km Pit Lane Opens: 13:40

15:15 WorldSSP RACE 1 18 laps 76.068 km Pit Lane Opens: 15:00

16:15 Yamaha R3 bLU cRU Euro Champ. RACE 2 10 laps 42.260 km Pit Lane Opens: 16:00

17:00 17:30 Trofeo Aprilia RS 660 Qualifying

17:35 18:15 Pit Walk 1

17:35 19:05 Hyundai N Experience Test Drive