Il Trofeo Italo Nicoletti prende il via allo stadio del nuoto di Riccione

Lo Stadio del Nuoto di Riccione è pronto per ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno. Da domani (3 giugno) fino a domenica 5 giugno l’impianto riccionese sarà il teatro del Trofeo Italo Nicoletti, classica organizzata dalla Polisportiva Comunale Riccione in memoria dell’indimenticato presidente Italo Nicoletti. Numeri alla mano, il Trofeo riccionese si conferma la manifestazione natatoria con il più alto numero di partecipanti a livello nazionale. L’edizione 2022 del “Nicoletti” vedrà infatti al via 1.800 atleti che porteranno circa 8.000 presenze gara per un totale di 100 società iscritte.

Insomma ancora una volta gli occhi del nuoto nazionale saranno tutti rivolti allo Stadio del Nuoto di Riccione, che per tutta la durata del meeting metterà a disposizione dei partecipanti altre due vasche (una interna e una esterna) oltre alle due da 50 dedicate alle gare. Ma il Trofeo Italo Nicoletti, come di consueto, non è solo grandi numeri. In vasca infatti ci sarà anche tanta qualità, rappresentata da numerosi atleti di spicco come Martina Carraro, Costanza Cocconcelli, Ilaria Bianchi, Carlotta Zofkova, Giulia Verona, Alessia Polieri tra le ragazze e Lorenzo Mora, Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Mattia Bondavalli e Andrea Castello tra gli uomini. Si comincia domani mattina con le gare dei 100 dorso, 50 stile, 200 farfalla e 100 rana, si andrà a concludere domenica nel tardo pomeriggio con le finali. Un weekend di grande nuoto allo Stadio del Nuoto di Riccione.