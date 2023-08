Immensa Lucia, batte l'ex numero 2 al mondo e ora può essere la mina vagante negli Us Open

E’ una tra le vittorie più prestigiose della sua carriera. La tennista riminese Lucia Bronzetti inizia con un colpo ad effetto l’avventura delle azzurre nel tabellone degli Us Open 2023. Lucia ha superato la testa di serie numero 12 del tabellone Barbora Krejcikova in due set (6-4 7-6 lo score finale). Si tratta anche della prima vittoria della carriera sul cemento di New York: “E’ la giocatrice più forte che abbia mai battuto – dice emozionata la tennista riminese - e anche se nell’ultimo periodo non era in formissima è pur sempre una campionessa e bisogna batterla. Sento di aver giocato molto bene e soprattutto di aver tenuto i nervi saldi quando lei mi ha ripreso nel punteggio. In quel momento di difficoltà non ho perso quell’attitudine di stare lì e lottare e ne sono soddisfatta”.

Barbora Krejcikova è stata addirittura la numero 2 del ranking mondiale, posizione raggiunta nel febbraio del 2022. Attualmente la campionessa di Brno è al 12° posto della graduatoria. In singolare ha vinto 6 titoli Wta, tra cui gli Open di Francia 2021.

Nel secondo turno la Bronzetti dovrà ora misurarsi con la 21enne tedesca Eva Lys, proveniente dal tabellone delle qualificazioni: “Mi sono allenata con lei una volta su terra – è il commento in conferenza stampa di Lucia -. Ha un bel tempo sulla palla, colpisce bene e viene dalle quali quindi è ben rodata. Anche se la classifica e l’esperienza sono ben diverse rispetto a quelle della Krejcikova, bisogna rispettarla e preparare la partita con attenzione. Se sei qui e sei arrivata a questo punto vuol dire che giochi molto bene”.