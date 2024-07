Impresa storica del nuoto artistico riccionese: finale con il botto agli Assoluti per Torroni e Palmieri

Dopo un anno particolarmente intenso con un calendario fittissimo di campionati, in previsione delle prossime olimpiadi di Parigi, si raccolgono i frutti di anni di allenamenti con sempre presente l’obiettivo finale: quello di arrivare in finale al Campionato Italiano assoluto a Roma, terminato ieri 21 luglio al Foro Italico nella piscina dei mosaici, dove si è compiuta l’impresa storica delle agoniste riccionesi Anna Torroni e Viola Palmieri, in gara contro 32 società.

Il duo Torroni - Palmieri si è presentato in finale su 40 doppi, concludendo al 13° posto con un solo base mark, mai successo in precedenza, conquistando la prima diretta Rai delle ragazze emozionatissime; alcuni errori, dovuti esclusivamente all’emozione, non le hanno fermate dalla conclusione dell’esercizio con tenacia e freddezza.

Le riccionesi hanno gareggiato con tutte le migliori atlete convocate in nazionale, in uno spettacolo di altissimo livello.

Nel solo Anna Torroni ha dato spettacolo, sia in semifinale (11a posizione su 50 singoliste) che in finale, ammaliando i giudici e i cronisti per la sua nuotata disinvolta e raffinata. Confermata in finale all’11° posto senza alcuna penalità, in una impresa esaltante. Altra prestazione di rilievo quella del duo Lia Baldisserri e Benedetta Bracchi, che ha concluso in 31esima posizione alla prima esperienza in un campionato assoluto.

Maria Grano, capo allenatore, ha dichiarato: “il nuovo regolamento ha permesso di esaltare la tecnica delle nostre atlete. In soli 3 anni (dal 2020) la giovane sezione agonistica di nuoto artistico di Riccione ha raggiunto un risultato storico che ancora mi emoziona. Seguo queste atlete sin dalla tenera età e vederle raggiungere un tale traguardo mi rende estremamente fiera di loro. Ringrazio anche tutto lo staff perché questo è assolutamente un risultato di gruppo: dal secondo allenatore Jasmine Zonzini, ad Alessia Baioli, Marika Carloni e Ginevra De Amicis. Si ringrazia tutta la società e in particolare il presidente di Polisportiva Riccione, Michele Nitti, che ci ha sempre sostenute".