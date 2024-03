In Qatar riparte la MotoGp, Bezzecchi e Bastianini pronti in pista

Semaforo verde sulla pista di Lusail, in Qatar, per il primo appuntamento della stagione 2024 della MotoGp con tutta Rimini che è pronta a tifare per i suoi piloti: Marco Bezzecchi, coi colori della Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ed Enea Bastianini, in sella alla Ducati ufficiale. Il programma del fine settimana prevede le prove libere di venerdì, dalle 12 alle 19 ora italiana; sabato la seconda sessione, dalle 10.30 alle 15.45, per poi passare alle 17 con la MotoGp Sprint Race. Domenica le gare sono previste dalle 15 con la Moto3, alle 16.15 con la Moto2 e gran finale alle 18 con la MotoGp.

Terzo in Campionato nel 2023 e al quinto anno insieme al Team di Tavullia, Marco Bezzecchi è ancora alle prese con l’assetto di base della sua GP23, ma è più che soddisfatto dei passi in avanti fatti proprio sulla pista di Losail nell’ultima sessione di test poco meno di dieci giorni fa. La scia del gruppo di testa è sicuramente un obiettivo. "Sono davvero contento di tornare in pista per la prima gara della stagione - ha commentato il Bez - è sempre un’emozione particolare. Non è stata una pre season facilissima, ma abbiamo chiuso in crescendo proprio qui in Qatar e sono contento. Non sono ancora al 100% con la nuova moto, devo sicuramente adattare meglio il mio stile di guida e il mio feeling in frenata per poter essere competitivo come vorrei. Sono carico, ci lasciamo alle spalle una grandissima stagione e l’obiettivo è fare bene anche quest’anno".

A soli pochi giorni dalla notizia del rinnovo di Francesco Bagnaia con Ducati per altre due stagioni, il Ducati Lenovo Team torna in pista in Qatar per affrontare questo fine settimana l’appuntamento inaugurale del Campionato Mondiale MotoGP 2024. Il Lusail International Circuit ha visto Ducati ottenere finora 19 podi, 7 vittorie e 8 pole position da quando è stato introdotto in calendario nel 2004. Quest’anno sarà la ventunesima volta che ospiterà il Motomondiale dopo essere stato teatro anche il mese scorso dell’ultimo test precampionato, dominato proprio dal Campione del Mondo in carica Bagnaia. Il compagno di box, Enea Bastianini, sbarca in Qatar da favorito: il pilota, che qui aveva ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP nel 2022, ha dimostrato di essere competitivo con la Desmosedici GP24 chiudendo con il terzo tempo il test. “Finalmente si torna in pista per la prima gara della stagione - ha dichiarato la 'Bestiaì - e sono contento di ripartire dal Qatar, dove ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP nel 2022. Negli ultimi test precampionato a Lusail siamo stati veloci e competitivi; perciò, i presupposti per fare bene ci sono. Ovviamente, durante il weekend del GP le condizioni saranno diverse dal test, perciò bisogna restare coi piedi per terra. Lavoreremo sodo fin dal primo turno per iniziare questo 2024 con il piede giusto”