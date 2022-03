In vista dell'esordio in Seria A il Torre Pedrera Falcons Baseball ricevuto in sala Giunta

Questo pomeriggio l’Assessore allo sport Moreno Maresi ha ricevuto in Sala della Giunta gli atleti del Torre Pedrera Falcons Baseball, accompagnati dal loro presidente Carlo Ravegnani e dai responsabili della società. Un’occasione particolare per complimentarsi con tutta la squadra che proprio nel 2022 vivrà un anno particolare. La società infatti - nata nel 1977 - quest’anno, oltre a festeggiare il suo 45° compleanno, farà tra pochissimi giorni (venerdì 1° aprile) il suo storico debutto in serie A, dopo che nel 2021 ha vinto il campionato di serie B. La squadra, quasi interamente composta da giocatori under 22, è stata confermata in blocco dalla società che ha voluto premiare l’impegno e la costanza di tutto li gruppo. Ragazzi cresciuti e maturati nel vivaio dei Falcons che nel 2021, hanno conquistato il loro settimo scudetto giovanile. Per questo motivo l’Assessore allo sport ha voluto premiarli ricevendoli in residenza comunale e consegnando nelle mani del presidente Carlo Ravegnani una coppa. La squadra ha donato all’Assessore la storica maglietta celebrativa del passaggio alla sera ‘A’.