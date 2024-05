Inferno Beach conquista le spiagge di Cattolica: oltre mille obstacle runner al via

Tutto pronto a Cattolica per il primo appuntamento del suo attesissimo Maggio Sportivo, un’adrenalinica novità per la regina della Riviera, Inferno Beach, la storica corsa a ostacoli organizzata da Andromeda grazie alla sinergia con il Comune di Cattolica e Riviera Sport 365. Nel weekend si svolgeranno le gare sulle distanze Long (10 km, 25 ostacoli), Short (3 km Pro/6 km Open 15-20 ostacoli) e Team (6 km, 20 ostacoli), aperte a competitivi e amatori. I tracciati misti, che avranno come cuore pulsante le meravigliose spiagge di Cattolica, saranno disseminati di ostacoli naturali e artificiali da superare, dai nomi di ispirazione rigorosamente dantesca tra cui Lucifero, Giuda Iscariota e Conte Ugolino. Gli oltre mille indiavolati, tra cui top atleti europei da Svezia, Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria, Norvegia, dovranno trasportare pesi, percorrere assi di equilibrio, superare strutture in sospensione, oscillando con l'aiuto di pioli, anelli e corde, scavalcare muri e molto altro.

“Maggio è il mese dello sport per Cattolica: un risultato arrivato sulla base di una visione chiara che ritiene il turismo sportivo un asse fondamentale per la stagionalizzazione della nostra offerta turistica. Ed è per questo che lo abbiamo arricchito con la corsa adrenalinica Inferno Beach – spiegano la sindaca Franca Foronchi e il vice sindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – È la grande novità di quest'anno e sono già arrivate più di mille iscrizioni. Sarà una vetrina importante per Cattolica e soprattutto per il suo bellissimo litorale dal momento che la corsa si svolge anche in spiaggia. Il nostro territorio, grazie anche alle sue strutture, è adatto a ospitare qualsiasi tipo di disciplina. Fondamentale per realizzare questa iniziativa, come tante altre nelle prossime settimane, è la forte sinergia tra l’ente pubblico e gli operatori economici della città e le associazioni sportive del territorio che ringraziamo per l'impegno e la passione. Questo connubio è sicuramente una leva strategica per il raggiungimento dei risultati".

In campo anche membri della Nazionale Italiana Ocr in preparazione per gli Ocr European Championships, che si terranno sull’Alpe Cimbra (12-16 giugno). Tra loro Gian Maria Savani, oro su distanza Short e argento su distanza Standard ai Mondiali 2023, e Francesca Dambruoso, nei 100mt categoria Master (over 40) oro ai Mondiali 2023 e argento agli Europei 2023. “Inferno Beach sarà la mia prima gara short e standard di quest’anno - dichiara Gian Maria Savani - Mi sento in forma anche se non al 100% come l’anno scorso, venderò comunque cara la pelle soprattutto in vista dell’appuntamento dei Campionati Europei dove il sogno sarebbe confermare il titolo conquistato nel Mondiale 2023”.

“Inferno è stata la mia prima gara competitiva - racconta Francesca Dambruoso - Mi ha fatto avvicinare a questa disciplina. Sono a Cattolica anche in qualità di vicepresidente di Fiocr, oltre ad essere in preparazione per la 100 metri, distanza sulla quale gareggerò a Folgaria a giugno con la maglia della Nazionale. Nel weekend si sfideranno atleti italiani e stranieri di alto livello in una delle ultime gare pre-europeo, sarà un bellissimo spettacolo". Non ha resistito al fascino delle spiagge di Cattolica anche il campione belga Thibault Debusschere: “Non vedo l'ora di gareggiare e di mettermi alla prova, soprattutto in vista dei Campionati Europei Ocr. Inferno Beach sarà, inoltre, un test perfetto per le regole che verranno applicate agli Europei. L'obiettivo è sempre provare a vincere, ma la cosa più importante è vivere questa esperienza come un allenamento per monitorare il livello di preparazione degli altri atleti e i miei margini di miglioramento per giugno”. Sulla start line anche la svedese Karin Abrahamsson Karlsson e il norvegese Espen Berget.

Spazio anche per i più piccoli con Inferno Kids, il cui ricavato sarà interamente devoluto a La prima coccola Onlus, un’associazione di volontariato nata 10 anni fa in unione con il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini. “La Prima Coccola - dichiara Barbara Vannoni - vuole ridurre le distanze fisiche, psicologiche e assicurare le migliori cure per tutte le famiglie che vivono la nascita difficile del proprio bambino (per prematurita’ o patologie congenite). Fornisce sostegno materiale e morale ai neonati e alle famiglie che si trovano a vivere un’esperienza di ricovero in T.I.N., preservando la loro vicinanza e garantendo loro un percorso di cura dedicato, grazie al supporto all’Unità di Terapia Intensiva e ai suoi operatori nella formazione e nell’acquisto delle migliori eccellenze sanitarie e tecnologiche”.

Il weekend volgerà al termine, dalle ore 13 italiane, con la Wings For Life World Run, la corsa benefica più grande al mondo che permette a migliaia di persone di correre fisicamente o virtualmente insieme, nello stesso giorno alla stessa ora. Il 100% delle quote d’iscrizione viene devoluto a favore della ricerca scientifica per le lesioni del midollo spinale. Basta scaricare sullo smartphone l'App della Wings for Life World Run: non c’è una distanza fissa, è il traguardo ad “inseguirti” sotto forma di Catcher Car virtuale.



Il Maggio Sportivo proseguirà dal 10 al 12 maggio con la nona edizione della Granfondo Squali Trek, organizzata dal Velo Club Cattolica e dal Cicloteam 2001 Gabicce Mare. La tre giorni, con il suo fitto programma di eventi collaterali, è divenuta negli anni una grande festa dello sport e dell’aggregazione, fra le amatoriali più apprezzate con 3mila iscritti da 13 nazioni. Dal 24 al 26 maggio, infine, la tappa cattolichina di Oceanman, tra le competizioni di nuoto in acque libere capaci di catturare i cuori e le menti di atleti e appassionati da tutto il mondo.