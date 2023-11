Infinito Gregorio Paltrinieri, a Riccione guadagna il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

Grande impresa di Gregorio Paltrinieri martedì (28 novembre) allo Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti Open Frecciarossa: il grande nuotatore torna dopo il ritiro forzato dai Mondiali di Fukuoka e guadagna nei 1500 stile libero il pass per Parigi 2024. Il campione olimpico, trimondiale e trieuropeo - tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, è il primo nuotatore italiano a qualificarsi individualmente alle Olimpiadi 2024 e compie l'impresa proprio a Riccione, sede scelta da anni dalla Federazione Italiana Nuoto per i grandi eventi.

"Ho lavorato tanto in questi mesi e con una mentalità diversa. Sono uscito molto scottato da quanto successo a Fukuoka, dove non è emerso il mio reale valore. Avevo in testa il tempo per i Giochi e volevo nuotarlo subito. Gareggiare mi è mancato - spiega il 29enne carpigiano, tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto e allenato da Fabrizio Antonelli prevalentemente al Centro Federale di Ostia -. Questa sera mi sono divertito. Non nuoterò gli 800 stile libero, perché mercoledì andrò in Portogallo per la World Cup in acque libere”.

Gli Assoluti di Riccione sono anche l’occasione per la Federazione Italiana Nuoto di aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Molti degli atleti medagliati sono saliti sul podio indossando una spilla a forma di fiocco rosso sulla tuta all'altezza del cuore.