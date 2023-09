La carica dei 1000, invasione di karateki per il seminario nazionale federale al Playhall

Invasione di 1000 karateki dall'8 al 10 settembre, convocati dai tecnici della nazionale Italiana di karate, per il seminario nazionale federale al Playhall di Riccione. In arrivo nella Perla Verde l’eccellenza italiana della disciplina sportiva orientale, accompagnati da allenatori della Federazione Fijìlkam. Il Centro Karate Riccione, che avrà 6 atleti convocati al seminario, si riconferma la meta ideale dalla federazione FIjlkam sia come organizzazione dell’evento che come struttura.