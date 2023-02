Judo, una atleta riccionese si aggiudica il 34°Grand Prix Vittorio Veneto

Sabato (18 febbraio) si é tenuto a Conegliano il 34°Grand Prix Vittorio Veneto, prima tappa del Grand Prix ju/se del 2023. Seguita dal tecnico Luca Ravanetti la riccionese Caterina Mazzotti (ksdk Parma) parte subito alla grande battendo prima Bellingeri per Ippon (ko del Judo) di shime-Waza e poi Antonelli per Ippon di uchi-mata, arrivando cosi in semifinale. La sua cavalcata continua, sbarazzandosi prima di Franzosi per hansokumake e infine di Ceci per Ippon di juji-gatame,conquistando cosi la medaglia d'oro.