Judo, atleta riminese chiude al 5° posto la finale nazionale di A2 al pala Vesuvio di Napoli

Domenica, 7 maggio, presso il Pala Vesuvio di Napoli si sono svolte le finali dei Campionati Italiani Juniores al quale ha partecipato la cintura marrone Nicole Imeraj cat. (-48 kg) in forza alla Scuola Judo Rimini. Nicole precedentemente qualificata di diritto a Castel Maggiore (BO), ha partecipato nel capoluogo partenopeo affrontando due combattimenti che le hanno consentito di classificarsi al 5° posto nella finale nazionale A2.

Nella stessa mattinata, si svolgeva presso il Centro Federale Regionale di Castel Maggiore il Campionato Regionale Emilia Romagna per Esordienti A e B, ovvero per ragazzi dai 12 ai 14 anni di età. La Scuola Judo Rimini partecipava con Giulia Coman, vincendo l’oro nella categoria (-63 Kg). Giulia vinceva due combattimenti per Ippon e dimostrando già una buona tecnica. Inoltre buona la prestazione per Cristian Rosetti e per Gioele Mancini rispettivamente classificati 3° e 5° nella medesima categoria (-55kg). Cristian vinceva tre combattimenti e si arrendeva al quarto incontro ma successivamente vincendo la finale del terzo posto proprio con il suo compagno di club Gioele Mancini arrivato anche lui a giocarsi la finale per il bronzo.

Infine Francesco Delucca, alla sua prima esperienza di categoria Esordiente A affrontava due combattimenti che però perdendo nel girone all’Italiana si classificava al terzo posto.