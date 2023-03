Judo, due atleti della Polisportiva Riccione stappano il pass per la finale A2 degli Italiani Cadetti

Due atleti della sezione judo della Polisportiva Riccione hanno brillantemente staccato il pass per la finale A2 dei Campionati Italiani Cadetti (Under 18) che si terrà a Taranto il 17 e 18 marzo. Dmytro Halich (detto Dimo), kg -73, giovanissimo atleta di origini ucraine arrivato in Italia circa un anno fa, è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio superando ben 4 incontri e collezionando altrettanti Ippon (il KO del judo). Dopo i primi due incontri chiusi facilmente in pochi secondi, il riccionese accede alla semifinale con un giovane modenese, primo della ranking regionale. Dopo tre minuti di incontro dove Dima ha eseguiti diversi ottimi attacchi senza ottenere punteggio, ha subìto il primo vero attacco difeso solo dalla grande agilità che lo caratterizza. Successivamente, ritrovata la giusta lucidità, sfrutta il secondo attacco dell'avversario per piazzare uno spettacolare "gaeshi" (contrattacco). In finale, dopo una prima schermaglia, il riccionese riesce a trovare la giusta via per chiudere il mach dopo solo 50 secondi.

Federica Bugli, kg +70, invece conquista un meritato e sofferto secondo posto disputando due incontri. In particolare, il primo, quello che le ha permesso di accedere alla finale e quindi qualificarsi per la fase nazionale dei C.I. A2, è stato frutto di un mix di concentrazione, determinazione e voglia di raggiungere l'obiettivo desiderato. Infatti la riccionese ha inizialmente ottenuto un vantaggio, poco dopo vanificato per aver subìto l'azione dell'avversaria che ha portato il mach in parità. Solo dopo 2 minuti di golden score (tempi supplementari) Federica è riuscita a vincere meritatamente.

"Siamo felici e soddisfatti. Due atleti presenti e due qualificati. Un successo che raggiunge l'apice con vittoria di Dima che sta lavorando duro e sta migliorando giorno dopo giorno. Sono felicissimo per Federica, perchè ha superato i suoi limiti e le sue paure ributtandosi nella mischia, dopo un grave infortunio che l'ha tenuta ferma diversi mesi e a seguito del quale abbiamo ottenuto il nulla osta medico solo poche settimane fa. Sono veramente orgoglioso di questi due ragazzi, consapevole che la vera forza è il gruppo che c'è dietro di loro, che li aiuta tutti i giorni nel loro impegno, rappresentati oggi dalla più giovane agonista Sofia Longo che ha insistito per venire a sostenere i suoi compagni alla gara" commenta il dt maestro Giuseppe Longo.