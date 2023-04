Judo, Polisportiva in festa: per i giovani praticanti si è svolto il passaggio alla cintura superiore

Il passaggio alla cintura superiore è un momento speciale per ogni praticante di judo. Infatti, il colore della cintura rappresenta il bagaglio di conoscenza acquisito durante il periodo di pratica che culmina con un esame in cui l'allievo deve dimostrare le proprie abilità. Lunedì 24 aprile, presso la palestra di Via Catullo a Riccione, sì è svolta la giornata alla quale il maestro Giuseppe Longo ha sempre dato grande importanza: il passaggio di cintura e la relativa cerimonia di consegna fanno parte di un preciso disegno didattico imbastito per la crescita sportiva ed emotiva di tutti gli atleti.

L'esame si sviluppa sempre in un ambiente sereno ma che comunque impone a tutti i praticanti di mettersi in gioco in presenza di insegnanti che non conoscono. In particolare, per l'occasione i componenti della Commissione d'esame sono stati il veterano Sante Bascucci di Rimini, Anna Claudia Amatori dell'Accademia Kodokan Gambettola e l'atleta riccionese Morgana De Paoli.

La manifestazione è partita con il gruppo del Baby Judo, a cui hanno partecipato circa 20 bambini fra i 4 e 5 anni. Vista l'età, questo gruppo, ha sostanzialmente sostenuto un esame di gruppo, prendendo parte a una lezione di circa 30 minuti, con la presenza straordinaria di genitori e nonni in qualità di pubblico, e sotto l'occhio attento della predetta commissione. I bambini hanno sviluppato diversi giochi propedeutici individuali e giochi di lotta in coppia con i propri compagni. Hanno dimostrato di aver acquisito le abilità richieste dai propri insegnanti e sono stati tutti insigniti di una striscetta gialla sulla propria cintura. "In questa fascia d'età" spiega il maestro Longo "è ancora troppo presto per assegnare la cintura bianco/gialla come fatto con i bambini che già frequentano le scuole elementari. L'obiettivo della striscetta gialla e del diploma che è stato consegnato ai bambini è proprio quello di gratificarli per l'impegno che hanno profuso durante l'anno. Devo dire che la presenza della commissione, nonché dei genitori (che di solito non assistono alle lezioni), ha visto bambini super concentrati. Questo ha gratificato moltissimo noi insegnanti perché in questa fascia d'età la cosa più importante è conquistare l'attenzione dei bambini".

A seguito, l'esame è stato sostenuto dai due gruppi delle scuole elementari, complessivamente circa 25 piccoli atleti, che due per volta, si sono presentati davanti agli insegnanti della commissione e hanno risposto alle domande teoriche e hanno, altresì, dimostrato il bagaglio tecnico acquisito. In questo caso i bambini hanno affrontato l'esame singolarmente con il proprio compagno, conquistando tutti mezza cintura in più.

A conclusione della giornata, hanno sostenuto l'esame anche gli agonisti e gli amatori, dove si è messo in evidenza il più maturo del gruppo, Luca Bellabarba, 55 anni che ha conquistato la cintura blu/marrone.

Il pomeriggio di festa ha avuto il suo momento topico, quando alla presenza del presidente della Polisportiva Riccione Michele Nitti, è stato consegnato il diploma di cintura nera 2 dan all'atleta Morgana De Paoli, conquistato lo scorso anno a seguito di strepitosi successi, come la vittoria del Campionato Italia Under 18, il podio alle Olimpiadi Giovanili Europee e la partecipazione al Campionato del Mondo di Sarajevo.

"Sono complessivamente soddisfatto dei gruppi. I bambini delle elementari, ognuno secondo il suo grado di abilità ed esperienza sono riusciti a dimostrare le tecniche studiate in questi mesi. Agonisti e amatori hanno fatto il loro esame dimostrando alte capacità tecniche proporzionate al livello della loro pratica. Poi, la cosa che mi ha dato grande gratificazione è stato vedere Morgana entusiasta e preparata fungere da esaminatrice in modo maturo. Sono sicuro che questa ragazza ha davanti a sé ancora tanti anni di successi agonistici, ma sta già mettendo le basi per essere molto di più che una semplice ex atleta" conclude il Dt Longo.