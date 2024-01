Judo Riccione, riparte la stagione agonistica: ottima prestazione di Sofia Longo a Lavis

Domenica 21 gennaio è ripartito l'anno agonistico della sezione judo della Polisportiva Riccione. Gli atleti del Maestro Giuseppe Longo si sono cimentati in una bellissima competizione, una classica del judo del nord Italia, il 15° Trofeo Città di Lavis (Trento), con oltre 120 club e 1200 atleti in due giorni.

Sofia Longo ha partecipato nella cat. under 18 peso 44 kg. La giovane atleta normalmente avrebbe gareggiato nei 40 kg, ma l'assenza di atlete di livello in quella categoria, ha indirizzato la direzione tecnica verso le 44 kg, così da mettere Sofia in condizioni di difficoltà e testare la preparazione di atleta che ha in programma 3 difficilissime gare nelle prossime 4 settimane: 1 Gran Prix Italia a Lignano e 2 gare di Coppa Europa a Follonica e Fuengirola (Spagna). Sofia ha superato brillantemente il test vincendo 3 incontri su 3 e conquistato un oro inaspettato.

"Sofia ha proposto un buon livello di judo e preparazione atletica. Le sue avversarie erano più pensanti e in qualche caso molto più alte (caratteristica che Sofia soffre). Ha gestito bene gli incontri uscendo da situazioni difficili, costruendo situazioni tecniche e tattiche all'altezza delle ambizioni della stagione." spiega il DT Maestro Longo Giuseppe.

L'altro atleta in gara è stato Jiahui Lin, giovanissimo atleta con un grado di esperienza ancora limitato, ma dalla grande attitudine al combattimento. Jahui con la sua cintura gialla ha affrontato gli 81 kg under 15. E' stata la sua prima esperienza in questa nuova fascia di età. "Pur perdendo tre incontri, Jahui ha dimostrato un ottimo potenziale. Avremo molto da lavorare, ma siamo sicuri che nel giro di qualche anno, con costanza e impegno potrebbe diventare una stella del judo riccionese” commenta il maestro Longo.