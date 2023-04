Judo Riccione si confronta con i grandi allo storico Skorpion Stage di Piancavallo

La sezione judo della Polisportiva Riccione in collaborazione con l'Accademia Kodokan di Gambettola ha partecipato al 37° Skorpion Stage e alla relativa manifestazione educativa dedicata ai bambini Under 12 a Piancavallo dal 6 all’8 aprile, con un totale di 13 atleti fra agonisti e preagonisti. Lo storico stage svolto a 1.300 metri di altitudine è stato motivo di entusiasmo per i più piccoli che hanno avuto modo di allenarsi con tantissimi bambini provenienti dal nord Italia e dall'estero, seguito da insegnanti tecnici di livello olimpico come la campionessa di Pechino Giulia Quintavalle e l'olimpionica di Rio Valentina Moscatt.

Per gli agonisti riccionesi, in preparazioni di impegni importantissimi della stagione agonistica, lo stage è stato motivo di confronto con atleti di altissimo livello, compresi quelli della nazionale Under 18 in ritiro proprio a Piancavallo. Inoltre, hanno potuto studiare e lavorare sul tatami grazie alle spiegazioni tecniche di Enrico Parlati e Javi Delgato: il primo giovane tecnico della Nippon Napoli, una delle più quotate società d'Italia che ha al suo attivo diversi olimpionici e l'altro uno dei più quotati tecnici europei, già noto al judo italiano per essere venuto a Riccione due anni fa in occasione del primo Green Camo organizzato proprio dalla Polisportiva in collaborazione con l'olimpionico Elio Verde.

"Il maestro Danilo Nicolì dell'Accademia Kdk Gambettola e io abbiamo lavorato tanto per riuscire a partecipare allo stage e coinvolgere le famiglie. La collaborazione fra le nostre società sta portando i suoi frutti e i ragazzi sono molto coesi fra loro. Lo stage è stato molto interessante sotto il profilo tecnico e i nostri atleti di punta hanno avuto modo di confrontarsi con numerosi atleti di spessore nazionale e internazionale. In particolare Halich Dima fra due settimane affronterà la finale A1 under 18, dopo aver dominato l'A2 solo due settimane fa. Badiane Bruno domenica 16 affronterà una difficile qualificazione verso la finale A2 under 21, dove saranno a disposizione solo 2 pass. Infine, Sofia Longo, giovane promessa già seconda nella ranking nazionale, sta preparando il prossimo Trofeo Italia che si terrà in maggio in provincia di Brescia" spiega il Dt Maestro Giuseppe Longo.