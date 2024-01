Judo, Sofia Longo si conferma fra le big della categoria al Trofeo Internazionale Alpe Adria

Sofia Longo si conferma fra le big della categoria anche fra gli under 18 al Trofeo Internazionale Alpe Adria Judo. L'atleta riccionese, con due incontri vinti e una sconfitta, conquista un argento allo storico trofeo friulano valevole per i punti di ranking che la conferma fra le migliori tre atlete d’Italia.

La gara per Sofia inizia in salita con la sua avversaria amica Aurora Ferro, la quale con un bel passaggio di lotta a terra chiude l'incontro a sfavore della Romagnola. Successivamente la judoka riccionese mette a segno un'importante vittoria contro la prima della ranking Ciavurro Rachele, con un incontro frizzante e dinamico dove ha dimostrato le sue vere qualità judoistiche. Infine, con un ottimo lavoro di lotta a terra, frutto dei recenti allenamenti di Bbj, ha chiuso il terzo incontro contro la napoletana Gresi Flavia.

"Abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Nelle prossime settimane oltre che la Ferro e la Ciavurro che sono le avversarie più forti della categoria insieme alla stessa Sofia, la nostra atleta incontrerà diverse atlete di livello internazionale in due diverse European Cup. Si sta impegnando tassimo e i risultati si vedono. Il judo di Sofia si sta evolvendo settimana dopo settimana e questo ci rende ottimisti rispetto al campionato italiano A1 che si terrà a Roma il prossimo 10 marzo" spiega il dt Maestro Giuseppe Longo.

Si registra la partecipazione alla gara under 21 anche di Bruno Karamba Badiane nella cat. -81 kg. Purtroppo, per l'atleta di origini senegalesi l'esito della gara è stato lontano dalle aspettative e dal reale potenziale che l'atleta può realmente esprimere.

"Avevamo delle aspettative maggiori. Purtroppo Bruno in gara deve ancora trovare un proprio ritmo. Con l'occasione abbiamo fatto una video analisi dell'incontro perso. Speriamo che questo possa servire per dare un cambio di rotta e fare nei prossimi mesi un campionato italiano all'altezza del suo valore. Io credo in questo atleta e farò di tutto per motivarlo e fargli raggiungere il massimo risultato possibile" conclude il dt.