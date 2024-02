Lo Junior Rimini Baseball festeggia 10 anni dalla fondazione, appuntamento in piazza dell’Acqua

Lo Junior Rimini Baseball Softball nasce l’8 febbraio 2014, è nato con lo scopo di sviluppare e diffondere l’attività sportiva dilettantistica come mezzo di educazione e formazione psico-fisica e morale dei soci e degli atleti tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa, con particolare riferimento alla pratica delle discipline sportive del baseball e del softball. Ad oggi lo Junior Rimini vanta quasi 70 tesserati che partecipano alle varie categorie giovanili con 6 squadre (1 under 10, 1 under 12, 1 under 14 e 1 under 15 mentre l’under 18 è stata consegnata in questa stagione alla New Rimini Baseball Softball) al fine di garantire agli atleti una continuità tecnica e agonistica dal compimento degli 6 anni fino alla maggiore età.

L'associazione sportiva ha rappresentato per vari anni il cuore del Settore Giovanile del Rimini Baseball. Ben 17 titoli Nazionali Assoluti, conquistati nelle varie categorie giovanili dal 1989 ad oggi, con numerosi piazzamenti sul podio, 13 trofei Regionali conquistati e oltre 65 tornei nazionali e internazionali vinti; a tutto ciò si aggiungono le promozioni in serie B nel 2017 ed in serie A2 nel 2020.

Da alcuni anni a questa parte, lo Junior Rimini, anche a causa delle note vicissitudini occorse alla “casa madre” Rimini Baseball, a cui si è tristemente aggiunto il decesso del “Pres” Rino Zangheri, è divenuta realtà del tutto autonoma e indipendente.

In data 12 gennaio 2021, lo Junior Rimini ha deciso di dare vita a una nuova società, la New Rimini Baseball Softball, insieme a Torre Pedrera Falcons, Rimini 86, Nuova Delfini Riccione e Piranhas Valmarecchia, per offrire la possibilità ai migliori talenti locali di giocare al più alto livello possibile. E’ dunque per questo motivo che nel 2023 tanti ragazzi provenienti dal vivaio dello Junior Rimini dalla categoria under 18 giocheranno in serie C, B, mentre tantissimi Piratini, tutti tesserati per lo Junior Rimini, disputeranno i campionati giovanili under 10, under 12, under 14 e under 15.

"Un ringraziamento a tutti i soci fondatori, ai vari tecnici e ai ragazzi che si sono susseguiti in questi 10 anni dalla fondazione - dicono dalla società -. Vogliamo festeggiare tutti assieme nel 2° tempo dell’iniziativa "Il Baseball al centro" domenica 11 febbraio dalle 11 alle 16 presso l’invaso del ponte di Tiberio denominata piazza dell’Acqua.