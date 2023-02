Karate, atleta riccionese è medaglia di bronzo ai Campionati Europei giovanili di Cipro

È un’Italia straordinaria: 17 medaglie (su 17 finali) è il bottino conquistato dagli azzurrini del kumite e del kata, nelle tre classi d’età cadetti, juniores e under 21, nei Campionati Europei Giovanili 2023 che si sono svolti a Cipro. Nella squadra femminile di kata ha partecipato anche l’atleta di punta del Centro Karate Riccione, Martina Padoan. Martina insieme alle nuove compagne di squadra Crucitti e Ederar, ha tenuto alta la bandiera, portando a casa un preziosissimo bronzo europeo. Considerato che si trattava della prima gara del nuovo Team, le prospettive non possono essere che ambiziose per i prossimi mondiali.

Il Centro Karate Riccione, società affiliata alla Polisportiva Riccione, conferma ancora una volta di rappresentare un serbatoio inesauribile per la Nazionale Italiana di Karate. Per il presidente Moreno Villa "il lavoro dei nostri tecnici è fantastico. Serietà, professionalità e passione sono gli ingredienti che permettono di confermarci ogni anno e di ottenere risultati straordinari. Il Centro Karate Riccione, nel 2022 ha chiuso al 13° posto su 1360 società iscritte alla Fijlkam, unica federazione riconosciuta dal Coni”.