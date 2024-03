L'ascesa del rugby: importanti collaborazioni per la neonata Riccione Rugby Club

Cresce il Riccione Rugby Club, la neonata società che ha portato una nuova specialità sportiva nella grande famiglia di Polisportiva Riccione lo scorso anno. Nonostante la giovanissima costituzione, la società vanta importanti collaborazioni per far conoscere uno sport in forte crescita in Italia negli ultimi anni.

L’11 marzo Riccione Rugby Club ha ospitato un allenamento diretto da Nicola Aldrovandi (Responsabile Tecnico FIR Emilia Romagna) e Giordano Di Bello (Coordinatore Regionale Rugby a 5). L’allenamento ha visto anche la partecipazione di educatori provenienti da altre realtà: un’occasione di crescita importante per gli educatori che si sono potuti confrontare con altre metodologie di allenamento oltre che un bel riconoscimento per la neonata associazione.

Già nel febbraio 2024 l’associazione aveva aderito alla rete nazionale di società “Zebre Family”, promossa dalla franchigia delle Zebre Parma. Al momento la rete conta 147 società affiliate provenienti da tutto il territorio nazionale. Il progetto di networking prevede collaborazioni tecniche, ticketing agevolato, la possibilità di partecipazione spot di atleti delle Zebre alle attività ed eventi dei Club affiliati, attività di experience durante le partite, partecipazione al torneo nazionale di minirugby delle Zebre, campus estivi e tanto altro. Il 24 marzo l'associazione sarà presente a Parma per il torneo nazionale organizzato dalle Zebre: un grande fine settimana rugbistico che vedrà Zebre e Italdonne scendere in campo al Lanfranchi contro Leinster e Inghilterra nei due incontri internazionali valevoli per il 12° turno del BKT United Rugby Championship e la 1° giornata del Guinness Women’s Six Nations 2024.



Dal primo open day organizzato nel settembre 2023 presso Polisportiva Riccione, oggi 27 atleti tesserati distribuiti sulle 4 categorie (Under 08-10-12-14), ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni compiuti, si allenano sul campo in erba della Parrocchia di S.Martino, a Riccione (Viale Minghetti,11) grazie al prezioso supporto di Don Alessio, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle ore 19.

Da subito la società ha partecipato a eventi e tornei quali la Festa del Rugby di Cesena, lo scorso novembre, per le categorie Under 8, Under 10 ed under 12, seguite da Paolo Massarente, Alessandro Ciracì e Mirco Ruggeri. La categoria Under 14 partecipa invece a tornei regionali attraverso la franchigia organizzata con il Rimini Rugby ed il Rugby San Marino ed è guidata da Marco Orsini. Nei tornei (ad eccezione della U14) non esistono punteggi e classifiche ufficiali ma viene curata e consolidata la sostanza della pratica, la dinamica di gruppo, piuttosto che l’ossessiva ricerca del risultato. Lo staff tecnico vanta 5 allenatori con brevetto federale: Paolo Massarente, Alessandro Ciracì, Mirco Ruggeri, Luca Di Dio, Marco Orsini.

“Il Rugby rappresenta uno sport inclusivo dentro e fuori dal campo. Obiettivo dell’associazione sarà quello di coinvolgere non solo i ragazzi nella pratica del Rugby ma accogliere genitori, insegnanti e volontari affinché il progetto educativo/sportivo venga condiviso e scritto a più mani. Genitori ed educatori sono complici assoluti nel percorso di crescita dei ragazzi. Siamo contenti dell’interesse mostrato dalle numerose famiglie che, sempre di più, stanno aderendo al nostro progetto e proposta educativo-sportiva. Il Rugby non è uno sport esclusivamente maschile. Sempre maggiore è il numero di ragazze che decidono di misurarsi con questo sport sempre più attrattivo. Per la parte finale di stagione siamo pronti ad accogliere (con alcune prove gratuite) tutti i ragazzi che volessero misurarsi con lo sport della palla ovale” dichiara il presidente Luca Di Dio.

Nell’ambito del progetto “Scuola Attiva Junior”, promosso dal Dipartimento per lo Sport, verranno promossi i principi del Rugby in alcune scuole del territorio che hanno aderito al progetto.