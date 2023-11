L'esordio stagionale della Pallanuoto Riccione si conclude con un pareggio in casa del Ravenna

Esordio stagionale per la pallanuoto regionale, al via il campionato Juniores (U18) della Polisportiva Riccione che strappa un punto in casa del Ravenna. Il match vede un Riccione che parte subito concentrato e determinato sfruttando una prima superiorità numerica con Brandini che, sulla linea dei due metri, brucia con un rapido tiro il portiere Negri. La risposta degli avversari non si fa attendere e con l'attaccante Merlo, alla fine il migliore in campo, segnano su tiro di rigore. Successivamente con un tiro dalla distanza il difensore centrale Mainardi, riporta in vantaggio i ragazzi della Perla Verde, pareggiato dal solito Merlo e proprio sullo scadere del 1° quarto Mancini porta sul 2-3 il parziale in favore della Polisportiva Riccione. Forte la reazione dei ravennati nel secondo tempo, con due tiri dalla distanza, il primo di Agatenesi, il secondo di Amore che chiudono il secondo periodo con un parziale a loro favore di 2-0.

Il terzo quarto invece i ragazzi riccionesi partono all'assalto, decisi a recuperare il match con azioni corali portate in rete dal centroboa Zucconi e l'eclettico Mainardi che porta il risultato sul 4-5, ma è solo un'illusione perché il Ravenna riprende le redini del gioco pareggiando subito con Merlo e siglando altre due reti (Merlo, Giulianini), portandosi così il risultato, alla fine del terzo tempo, sul 7-5.

Ultimo quarto avvincente, i ragazzi riccionesi provano subito a recuperare e con un bel tiro di Zucconi accorciano le distanze, ma il Ravenna non ci sta e prova a chiudere la partita, una doppietta dell’incontenibile Merlo e un goal di Renzi sembrano dire la parola fine al match, arrivando al massimo vantaggio di più 3 e portando il risultato a 4’ minuti dalla fine dell’incontro sul 9-6; ma Riccione non molla e accorcia nuovamente le distanze con Brandini (9-7), a seguire una serie di batti e ribatti con molti errori su entrambi i fronti fino a quando, a ridosso dell’ultimo minuto di gioco, con un bolide dalla lunga distanza, sul quale nulla può l’estremo difensore avversario, Zucconi segna il 9-8. Il Ravenna non demorde e sulla successiva azione di attacco a pochi metri dalla porta Merlo si fa parare il tiro dall’ottimo Palmonari, consentendo la rapida ripartenza dei propri compagni e costringendo gli avversari a commettere un fallo grave con la conseguente espulsione del ravennate Putzu. Superiorità con la palla che pesa come un macigno, giro palla di grande tensione, ma a 8” dalla fine Rossetti, in sordina fino a quel momento, infila Negri e porta Riccione in parità (9-9), nulla cambia con l’ultimo tiro di Ravenna che termina distante dai pali.

Le parole del Mister Bellavista a fine incontro: “Gara per niente scontata nel risultato contro una buona squadra, in questo momento più forte della nostra, che ha provato a fare sua la partita. L’approccio è stato buono, siamo partiti bene, abbiamo giocato colpo su colpo, sapevamo che poteva esserci un calo e alla fine del terzo tempo e per metà del quarto così è stato, la panchina corta non ci ha aiutato, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo in difesa, ma siamo stati bravi in fase offensiva a non mollare. I ragazzi hanno voluto il pareggio cercandolo con tutto il loro ardore giovanile, incuranti della forza degli avversari e la loro spavalderia è stata premiata a 8” secondi dal fischio finale. Bravi a non mollare mai e sguardo rivolto al prossimo incontro, già decisivo per l’accesso al girone nazionale, probabilmente contro la fortissima RN Bologna”. Questo fine settima doppio esordio invece nel campionato Allievi (U16), sabato a Ravenna e domenica a Faenza, la stagione pallanuotistica di Riccione ha inizio.