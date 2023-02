L’Italia si aggiudica i Campionati Mondiali di Chessboxing: si svolgeranno a Riccione in ottobre

Si svolgeranno a Riccione i quinti Campionati Mondiali di Chessboxing. Lo ha ufficializzato quest’oggi la WCBO, la federazione mondiale, dopo che la sua Commissione Tornei ha valutato le candidature ricevute. Si è aggiudicata l’organizzazione di tali campionati la proposta presentata dalla Federazione Italiana ScacchiPugilato congiuntamente con la Regione Emilia Romagna, il Comune di Riccione e il sostegno di Promhotels Riccione. Uno sport, lo scacchipugilato, che attira la curiosità del pubblico e dei mezzi d’informazione. A far pesare la candidatura italiana è stato sicuramente il sostegno dato sia dall’ente di promozione sportiva ASI sia dalla Federazione Scacchistica Italiana che saranno tra i patrocinanti l’evento.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di ospitare questo evento sportivo, estremamente originale, spettacolare e in grado di produrre un sicuro e grande impatto mediatico. Riccione è da sempre un luogo in cui succedono cose nuove. Lo scacchipugilato, che pure si sta radicando ormai da tempo nel mondo, porta in dote una grande carica di novità”, argomenta l’assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola.



Apertura al Palazzo del Turismo, Mondiali al Play Hall

Sarà infatti la prima volta per l’Italia ma anche per l’Europa: le prime quattro edizioni si sono sempre svolte in Asia, India e Turchia. Questi sono i campionati in formato torneo e con un numero di riprese ridotto: sono i campionati “democratici” a cui chiunque può aspirare a parteciparvi e divenire campione del mondo.

Le date proposte dagli organizzatori sono dal 28 ottobre (arrivo delle delegazioni) al 2 novembre 2023. Il 29 ottobre ci sarà la cerimonia di apertura presso il Palazzo del Turismo mentre i Campionati si svolgeranno presso il Play Hall di viale Carpi di Riccione.

Ricorrerà anche il ventesimo anniversario della nascita di questo sport del XXI secolo. Il primo evento si svolse a Berlino nel settembre 2003 e sarà anche, più o meno esattamente, il 20esimo anniversario dal primo Campionato del Mondo (formato sfida) che si svolse ad Amsterdam proprio a novembre 2003 in cui si laureò, primo campione della storia, Iepe Rubingh che è stato l’artista inventore del chessboxing.



I tanti campioni attesi

L’organizzazione inviterà a Riccione l’artista francese Enki Bilal che, con una storia illustrata, Freddo Equatore, del 1992, concepì per primo lo sport del chessboxing. “L’aggiudicarsi i Campionati Mondiali in Italia è un’ottima notizia che viene a meno di una settimana dalla vittoria del titolo di Campione del Mondo dei pesi massimi da parte di Sergio Leveque a Parigi”, spiegano gli organizzatori dell’evento. Il primo titolo mondiale vinto da un italiano.

Sergio Leveque sarà pronto ad entrare in competizione anche a Riccione puntando alla medaglia d’oro. Come sarà in gara anche il romagnolo Marco Muccini, l’attuale Campione Mondiale di chessboxing-fit, una versione che apre il chessboxing a un pubblico molto più ampio. Muccini è anche Campione Italiano nelle tre versioni: full, light e fit, il primo ed unico nella storia azzurra ad avere centrato il tris di titoli.

Il comitato organizzatore ha rivelato anche il logo della manifestazione realizzato da Paolo Armani: in esso capeggia la scritta “Riccione 2023”. Dopo l’estate i migliori chessboxer o scaccopugili, i migliori al mondo, saranno sul ring di Riccione.