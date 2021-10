La doppietta di Kevin Vandi non gli consente di vincere il campionato

Il fine settimana del 2-3 ottobre ha visto l'impianto di Castelletto di Branduzzo ospitare il conclusivo doppio-round degli Internazionali d'Italia Supermoto con i giovani Pata Talenti Azzurri FMI in evidenza. Nelle due giornate di gara, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno concluso con diversi acuti la stagione 2021, dando prova del loro valore in due giorni che hanno presentato condizioni meteorologiche diametralmente opposte, con il sole a mitigare le attività sabato ed una pioggia incessante registratasi l'indomani.

Nella classe S4 il pilota riminese Kevin Vandi (Team L30 Racing TM Factory) è stato il grande protagonista al Castelletto Circuit vincendo i due round, in entrambi i casi con un secondo ed un primo posto nelle due gare. Nonostante questo prestigioso bottino, al Pata Talento Azzurro FMI non è riuscita la rimonta in campionato, archiviando la stagione al secondo posto dopo il titolo conseguito nel 2020.